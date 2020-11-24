Ирина Понаровская встретилась с сестрой спустя почти 30 лет
Отец певицы Ирины Понаровской — музыкант и дирижер, заслуженный артист России. В новой семье у него родилась еще одна дочь — Надежда. В студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» певица спустя почти 30 лет увиделась с родной по отцу сестрой, пишет StarHit.
Надежда рассказала, что она родилась, когда Ирина уже была известной певицей. Они с отцом ходили на её концерты.
Понаровская-младшая пошла по стопам отца, работала сначала в его коллективе, позже стала выступать на разогревах. Её часто сравнивали со знаменитой сестрой и даже советовали сменить фамилию.
Сёстры не были по-настоящему близки, но Ирина всегда тепло относилась к Надежде. Понаровская вспоминает, что была на спектакле, где пела младшая сестра, а когда Надя была ещё маленькой, держала её на руках, приезжая в гости к отцу.
О смерти отца Ирина узнала в 1996 году, когда была в Тунисе. После врачебной ошибки и неудачной операции у музыканта отказала единственная работающая почка.
После этого Надежда нашла себя в другой сфере. Пути сестёр разошлись, но обе постоянно навещают могилу отца в Санкт-Петербурге.
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