Сенсационное открытие краеведов: первый в России гидросамолёт мог взлететь именно в Благовещенске

В переводе текста краеведам помогла преподаватель французского языка БГПУ Ольга Кухаренко. Вот что написано в открытке:

«Мои дорогие товарищи!



Спасибо, Монжарден, мне приятно было получить ваше письмо. Признаться, я не ожидал такого искреннего проявления дружбы. Вы настоящие друзья, хоть вы и так далеко, у черта на куличках! У меня все хорошо, до настоящего момента, пока я не разбил свою физиономию. Я закончил ремонт мотора и, чтобы испытать его, поместил его на свой гидросамолет. К несчастью, я потерял алюминиевый винт, он упал в воду, потому что сломалась ось. Надеюсь, что у вас, как обычно, дела обстоят чудесным образом. У меня идет все как по маслу. С супругой живем в любви и согласии. Она передает вам дружеский привет. Жду момента, когда буду иметь удовольствие вновь увидеть вас. А пока сердечно жму всем руки.



Е. Чепурин (Апчхи)».

Ольга Кухаренко отметила, что во французском тексте встречаются некоторые слова на валлонском — чтобы их перевести, пришлось просить помощи у своих бельгийских друзей.

— Бельгиец, к которому я обратилась за помощью в расшифровке, предположил, что автор использовал отдельные валлонские слова, чтобы придать несколько хулиганский оттенок своим выражениям и «спрятать» их среди корректных французских слов. Так, в переводе я выбрала слово «физиономия» (вполне можно перевести как морда или рожа). И еще одно образное выражение, которое я перевела как «у черта на куличках», то есть очень далеко, а у автора дословно с валлонского на французский мне перевели «далеко, как у 600 чертей». Вообще, этот коротенький текст изобилует образными выражениями и, если бы не те хулиганские шутливые вкрапления на валлонском, я бы сказала, что стиль письма возвышенный, — подытожила Ольга.

Изначально все были уверены, что открытку в Льеж отправил какой-нибудь бельгийский летчик, однако, текст оказался подписан русской фамилией Е. Чепурин. По информации краеведов Приамурья, Евгений Чепурин — это сын знаменитого благовещенского мещанина, владельца и основателя механического завода (современный завод «Амурский металлист»). При этом сам Евгений Чепурин тоже был знаменит в Благовещенске.

— Евгений был участником, кажется, всех соревнований на скорость, какие устраивали в городе. Он — неоднократный рекордсмен благовещенского велосипедного трека, а в 1908 году — лучший велосипедист Благовещенска (официальное звание и почетная лента), неоднократный призер лодочных гонок на Амуре (выступал на лодках-одиночках), участник скачек. Он же — первый мотоциклист Благовещенска и первый авиатор, — рассказывают краеведы.

По официальным данным, первый запуск гидросамолёта в России произвели в 1912 году. По мнению амурских краеведов, текст открытки дает надежду думать, что это могло произойти именно Благовещенске.

По информации Валентины Кобзарь, на механическом заводе Чепурина шла и работа над аэропланом. Газета «Эхо» от 24 июня 1910 года пишет: «Аэроплан, изготавливаемый на механическом заводе Чепурина, будет готов к августу. Первые полеты будут проходить на одной из городских площадей или на ипподроме».

Больше информации о полётах и испытаниях аэроплана найти не удалось, однако, велика вероятность того, что пилотом в испытаниях был именно Евгений Чепурин. Он владел лётным искусством, которому обучился в Гатчинской авиационной школе. В 1917 году Чепурин погиб при испытательном полете аэроплана. Могила Евгения Чепурина располагалась на Вознесенском кладбище Благовещенска и тоже была своеобразной достопримечательностью — на ней был установлен пропеллер самолёта.

Напомним, в воскресенье, 22 ноября, в социальных сетях амурские краеведы обратились к пользователям с просьбой перевести открытку, отправленную из Благовещенска в Льеж в августе 1910 года.