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сегодня, 10:06 1

За три дня амурчане перевели мошенникам полтора миллиона рублей

За три дня амурчане перевели мошенникам полтора миллиона рублей
Фото: вести35.рф

Жители Приамурья продолжают пополнять счета мошенников и терять свои сбережения. За минувшую пятницу и выходные полиция Приамурья зарегистрировала семь фактов дистанционных хищений денежных средств со счетов амурчан. В общей сложности за три дня жители области перевели на счета мошенников около полутора миллиона рублей.

Так жителю Тынды позвонил якобы менеджер банка и предложил оформить кредит на 250 тысяч рублей. Амурчанину как раз нужны были деньги, и он согласился. Его попросили перевести на счёт звонившего первый взнос, страховку и оплатить услугу курьера. Житель Приамурья перевёл мошенникам около 34 тысяч рублей, а кредит так и не получил.

На ещё одну обманутую амурчанку мошенники оформили кредит, и все полученные деньги она перевела на счет, продиктованный «работником банка». Ущерб составил свыше 450 тысяч рублей.

В остальных случаях обманщики действовали по известной схеме: амурчанам звонили «сотрудники кредитной организации» и сообщали о попытке снятия их денежных средств со счёта. Доверчивые жители Амурской области снимали свои сбережения и перекладывали на «безопасные счета».

По всем фактам хищения денежных средств возбуждены уголовные дела. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию злоумышленников, сообщает МВД Приамурья.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    52 минуты назад

    "... жителю Тынды позвонил якобы менеджер банка и предложил оформить кредит на 250 тысяч рублей. Амурчанину как раз нужны были деньги, и он согласился...", а 34 тыс... он срочно занял у соседа?

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