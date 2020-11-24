Медаль за помощь волонтерам получили предприятия ННК на Дальнем Востоке

Памятной медалью и грамотой от президента Владимира Путина отмечено руководство предприятий, входящих в Группу ННК в Дальневосточном федеральном округе. Таким образом глава государства отметил вклад ННК в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

ННК поддерживает волонтёров, которые во время эпидемии коронавируса помогают врачам и амбулаторным больным. Одно из важнейших направлений работы активистов — взаимодействие с медицинскими учреждениями, организация транспорта для выезда врачей поликлиник и больниц к пациентам. Заправить автомобиль добровольцы могли на каждой из почти трёхсот автозаправочных станций ННК в Дальневосточном регионе. Это позволило расширить географию поездок и увеличить их количество.

— Исторически наш народ объединяется, чтобы сообща противостоять вызовам времени. Сегодня общественность, бизнес и власть сплотились в борьбе с возникшей угрозой. Разумеется, не в правилах ННК оставаться в стороне — мы раздаем топливные карты волонтерам во всех точках присутствия бренда на Дальнем Востоке, — подчеркнули в компании.

Учреждение Владимиром Путиным памятной медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» позволило обычным людям узнать о тех, кто в непростое время оказался готов помочь нуждающимся. Среди них — и предприятия ННК, реализующие топливо дальневосточникам. Во Владивостоке награду из рук члена Международной ассоциации детских нейрохирургов, проректора по медицинским вопросам ДВФУ, сопредседателя регионального штаба ОНФ Олега Пака получило Акционерное общество «ННК-Приморнефтепродукт».

— За период проведения акции взаимопомощи «#Мы Вместе» с апреля по октябрь 2020 года волонтерами выполнено более 7000 заявок от жителей муниципальных районов Приморского края. Неоценимую помощь в организации доставки продовольствия, медицинских препаратов и медиков к больным оказало Акционерное общество «ННК-Приморнефтепродукт», предоставив на безвозмездной основе возможность заправлять экипажи волонтерских групп, — выразил благодарность в адрес ННК сопредседатель ОНФ в Приморье.

Отметим, общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе объединяет волонтеров со всей России. В состав организации входят представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры-Медики», Ассоциации волонтерских центров и Общероссийского народного фронта (ОНФ). В условиях пандемии добровольцы доставляют продукты первой необходимости и жизненно важные медикаменты людям, находящимся в зоне риска.

Партнёрский материал.