Агент Павла Прилучного рассказала о его состоянии после избиения
Актёр Павел Прилучный, который находится в больнице с травмами черепа, был изувечен в драке. Об этом заявили его представители, сообщает «Комсомольская правда».
Агент артиста Екатерина Сычёва сообщила, что на Павла напали неизвестные, готовится заявление в полицию. По её словам, врачи оценивают состояние Прилучного как стабильное.
В ближайшее время, по заверению агента, актёр продолжит участие в съемках второго сезона сериала «В клетке».
В СМИ появляются подробности драки: якобы Прилучный заступился за пожилую женщину, за что и был избит — у артиста сломана лицевая кость и проломлен череп.
Как ранее сообщала КП, в больнице Павел сразу позвонил бывшей жене Агате Муцениеце и поговорил с детьми.
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