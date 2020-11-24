Агент Павла Прилучного рассказала о его состоянии после избиения

Агент артиста Екатерина Сычёва сообщила, что на Павла напали неизвестные, готовится заявление в полицию. По её словам, врачи оценивают состояние Прилучного как стабильное.

В ближайшее время, по заверению агента, актёр продолжит участие в съемках второго сезона сериала «В клетке».

В СМИ появляются подробности драки: якобы Прилучный заступился за пожилую женщину, за что и был избит — у артиста сломана лицевая кость и проломлен череп.

Как ранее сообщала КП, в больнице Павел сразу позвонил бывшей жене Агате Муцениеце и поговорил с детьми.