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сегодня, 09:28 0

В Амурской области хотят ввести дуальное обучение золотодобытчиков

В Амурской области хотят ввести дуальное обучение золотодобытчиков
Фото: rusunion.com

В Приамурье обсудили организацию дуального обучения золотодобытчиков. При нём теорию изучают в образовательной организации, а практическую — на рабочем месте. Также обсудили качество подготовки кадров и содействие трудоустройству выпускников.

— Недавно мы открыли современные лаборатории в сельскохозяйственном колледже, участвуем в WorldSkills, а также прорабатываем вопросы демонстрационных экзаменов. Мы готовы оказывать финансовую помощь. А для золотодобывающей отрасли мы ввели нулевую квоту на иностранную рабочую силу, она будет сохраняться. Поэтому нужно проработать чёткую стратегию подготовки квалифицированных кадров, готовых работать на предприятиях с современной техникой, — отметил Василий Орлов.

Министр природных ресурсов региона Сергей Маху предложил купить тренажёры, имитирующие работу золотодобывающей техники, сообщает «Селемджинский вестник».

Напомним, что в Амурской области начали серьёзно следить за золотодобытчиками. Это произошло после нескольких скандалов с загрязнением рек региона и незаконной добычей золота.

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#природа #производство #происшествия #экология

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