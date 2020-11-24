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24ноября
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сегодня, 09:06 5

Российским банкам грозит дефолт

Российским банкам грозит дефолт
Фото: pixabay.com

За год около 35 российских банков могут столкнуться с дефолтом и лишением лицензии, выяснили аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА», пишет РИА Новости.

На восстановлении прибыли у банков уйдёт не менее 12 месяцев.

— Значение индекса на уровне 90,7 процента на 1 октября 2020 года означает, что до 35 кредитных организаций (9,3 процента расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырёх кварталов находятся в зоне повышенного риска, — отмечается в аналитической работе.

Текущий запас денежных средств российских банков остаётся под риском, а восстановление финансового капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год, констатировали эксперты.

В 2018 году банк России отозвал лицензии у 57 организаций, в 2019 — у 28. В третьем квартале 2020 года лицензии отозвали у трёх банков и ещё у шести — по решению акционеров.

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#финансы

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    да что б вы все сдохли барыги

  • Петро555

    Петро555
    1 час назад

    Это точно

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    Ну, ну барыги сдохнут. А кто останется? Госбанки, которые будут монополистами??? И будут вам кредиты выдавать не под 15%, а под 55%. Как говорится бизнес и ничего личного.

  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    Юрий Венедиктович, плюсую

  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    Складывается впечатление что у ребят наверху стоит задача, загнать всю экономику в гос.сектор. Но сегодняший ... исходит из того что более 75% уже в гос.секторе, а следовательно никакой конкуренции и сплошь коррупция, а итог - мы вернемся в СССР, но это будет СССР 2.0

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