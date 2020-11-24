Российским банкам грозит дефолт

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На восстановлении прибыли у банков уйдёт не менее 12 месяцев.

— Значение индекса на уровне 90,7 процента на 1 октября 2020 года означает, что до 35 кредитных организаций (9,3 процента расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырёх кварталов находятся в зоне повышенного риска, — отмечается в аналитической работе.

Текущий запас денежных средств российских банков остаётся под риском, а восстановление финансового капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год, констатировали эксперты.

В 2018 году банк России отозвал лицензии у 57 организаций, в 2019 — у 28. В третьем квартале 2020 года лицензии отозвали у трёх банков и ещё у шести — по решению акционеров.