Приамурье занимает девятое место по Дальнему Востоку по заболеваемости COVID-19

Фото: pixabay.com

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, Амурская область занимает девятое место по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения среди регионов Дальневосточного федерального округа. Показатель Приамурья составляет 1 285,9.

По информации на 23 ноября, количество выявленных заболевших COVID-19 в ДФО на 100 тысяч населения составляет 1 600,8 случаев. По этому показателю ДФО занимает второе место из восьми федеральных округов. Тройку лидеров составляют Магаданская область (3 711,9 выявленных случаев), Камчатский край (2 264,1) и Сахалинская область (2 130,9). Наименьший показатель у Чукотского автономного округа — 586,9.

Всего в России по состоянию на 23 ноября выявлено 2 114 502 случая COVID-19 — это 1 440,0 заболевших на 100 тысяч населения.