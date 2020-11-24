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24ноября
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сегодня, 08:52 2

Приамурье занимает девятое место по Дальнему Востоку по заболеваемости COVID-19

Приамурье занимает девятое место по Дальнему Востоку по заболеваемости COVID-19
Фото: pixabay.com

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, Амурская область занимает девятое место по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения среди регионов Дальневосточного федерального округа. Показатель Приамурья составляет 1 285,9.

По информации на 23 ноября, количество выявленных заболевших COVID-19 в ДФО на 100 тысяч населения составляет 1 600,8 случаев. По этому показателю ДФО занимает второе место из восьми федеральных округов. Тройку лидеров составляют Магаданская область (3 711,9 выявленных случаев), Камчатский край (2 264,1) и Сахалинская область (2 130,9). Наименьший показатель у Чукотского автономного округа — 586,9.

Всего в России по состоянию на 23 ноября выявлено 2 114 502 случая COVID-19 — это 1 440,0 заболевших на 100 тысяч населения.

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#здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    2 часа назад

    Где обещанные 10 тысяч тестов в сутки?

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    21 минута назад

    Просто там тестов наверное больше делают. У нас приходишь на прием, а тебе говорят, что не основания для проведения теста. Едешь платно делаешь КТ и с результатами ковидной пневмонии возвращаешься назад. И скорее всего в число заболевших не попадаешь, т.к. нет положительного теста на ковид...

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