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Выбор читателей за 23 ноября

Выбор читателей за 23 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 23 ноября.

В Серышеве убили 16-летнюю девушку

Читатели Амур.инфо сообщили о происшествии в посёлке Серышево. По информации жителей, 18 ноября там была изнасилована и убита 16-летняя девушка. Следователи сообщили, что тело обнаружили в надворной постройке нежилого дома на улице Пархоменко.

В новогоднюю ночь россиянам советуют отказаться от спиртного

В России призывают отказаться от шампанского в Новый год. По мнению диетолога Ольги Григорьян, алкоголь и калорийная еда может привести к нежелательным реакциям организма, сообщает РИА Новости.

Трое нетрезвых магдагачинцев избили начальника ГИБДД

В Магдагачинском районе осудили троих мужчин за применение насилия в отношении представителя власти. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, амурчане напали на начальника ОГИБДД ОМВД России по Магдагачинскому району и избили его.

В России масочный режим продлили до 2022 года

В России до 1 января 2022 года продлили действие постановления «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил "Профилактика коронавирусной инфекции"». Постановление подписала главный санитарный врач России и глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщают «Известия».

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#Обзор #интернет #СМИ

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