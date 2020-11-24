Выбор читателей за 23 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 23 ноября.

Читатели Амур.инфо сообщили о происшествии в посёлке Серышево. По информации жителей, 18 ноября там была изнасилована и убита 16-летняя девушка. Следователи сообщили, что тело обнаружили в надворной постройке нежилого дома на улице Пархоменко.

В России призывают отказаться от шампанского в Новый год. По мнению диетолога Ольги Григорьян, алкоголь и калорийная еда может привести к нежелательным реакциям организма, сообщает РИА Новости.

В Магдагачинском районе осудили троих мужчин за применение насилия в отношении представителя власти. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, амурчане напали на начальника ОГИБДД ОМВД России по Магдагачинскому району и избили его.

В России до 1 января 2022 года продлили действие постановления «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил "Профилактика коронавирусной инфекции"». Постановление подписала главный санитарный врач России и глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщают «Известия».