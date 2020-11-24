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сегодня, 10:03 3

Амурским бизнесменам расскажут про тонкости перехода на патент

Амурским бизнесменам расскажут про тонкости перехода на патент
Фото: pixabay.com

Региональный центр «Мой Бизнес» совместно с амурским Управлением федеральной налоговой службы проведут оналйн-консультации, адресованные широкому кругу предпринимателей. Речь пойдёт о переходе на патент в связи с отменой ЕНВД.

В частности, бизнесмены смогут уточнить порядок исчисления имущественных налогов, предоставления льгот, исполнения налоговых уведомлений.

Для того чтобы получить ответы на свои вопросы, необходимо заполнить специальную форму. Прием вопросов специалисты проведут до 17.00 часов 24 ноября, а после подачи заявки все участники получат персональную ссылку для доступа к онлайн площадке, на базе сервиса Zoom.

Мероприятие стартует 25 ноября в 14:00 и призвано с помощью двухсторонего онлайн формата окончательно внести ясность в сложные для многих вопросы в области налогообложения.

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#налоги

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    39 минут назад

    Если учесть, что:

    - На патенте до 15 человек штата, а на ЕНВД до 100;

    - На патенте площадь до 50 м.кв, на ЕНВД до 150 квадратов

    - Патент только ИП, а ЕНВД для ИП и ООО;

    - На патенте ограничение по доходу, в отличие от ЕНВД

    - Стоимость патента нельзя уменьшить в отличии от ЕНВД (за счет взносов);

    - Патент нужно приобретать на каждый срок и поднимать его цену государству легче, чем налог; еще и отказать в продаже могут

    - На патенте необходимо вести кассовую книгу

    - и так далее

    У предпринимателей должен быть только один вопрос - государство их будет с вазелином трахать или без!

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    26 минут назад

    Класс!!!! Все точно!!

  • Разнящий

    Разнящий
    19 минут назад

    Вазелин за счёт предпринимателей, как обычно.

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