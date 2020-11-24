Амурским бизнесменам расскажут про тонкости перехода на патент

Региональный центр «Мой Бизнес» совместно с амурским Управлением федеральной налоговой службы проведут оналйн-консультации, адресованные широкому кругу предпринимателей. Речь пойдёт о переходе на патент в связи с отменой ЕНВД.

В частности, бизнесмены смогут уточнить порядок исчисления имущественных налогов, предоставления льгот, исполнения налоговых уведомлений.

Для того чтобы получить ответы на свои вопросы, необходимо заполнить специальную форму. Прием вопросов специалисты проведут до 17.00 часов 24 ноября, а после подачи заявки все участники получат персональную ссылку для доступа к онлайн площадке, на базе сервиса Zoom.

Мероприятие стартует 25 ноября в 14:00 и призвано с помощью двухсторонего онлайн формата окончательно внести ясность в сложные для многих вопросы в области налогообложения.