Восемь институтов развития собираются ликвидировать в России к апрелю 2021 года

Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест и Агентство по технологическому развитию. А также Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта собираются ликвидировать.

Всё это сделают в рамках оптимизации системы государственного управления, запланированной премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Ликвидация должна пройти с 1 января по 1 апреля 2021 года. Об этом рассказали РБК со ссылкой на два источника, близких к правительству, а также собеседник в одном из институтов развития.

Планируется, что функции институтов, которые решено ликвидировать, перейдут к ВЭБ.РФ и профильным государственным ведомствам. Один из источников поделился, что целью реформы стало «создание единых механизмов управления институтами, устранение пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями». Алексей Чекунков, Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, рассказал, что «весь функционал» институтов по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики не изменится. Кроме того, Чекунков сообщил, что функции Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонда развития Дальнего Востока и Арктики и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта перейдут к ВЭБ.РФ. В ВЭБ.РФ комментариев по этому вопросу не дали.

Стоит отметить, что эффективность этих ведомств вызывала критику со стороны Счетной палаты еще в 2019 году.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что будут ликвидированы Россвязь и Роспечать. Их функции будут преданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.