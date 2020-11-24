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24ноября
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Восемь институтов развития собираются ликвидировать в России к апрелю 2021 года

Восемь институтов развития собираются ликвидировать в России к апрелю 2021 года
Фото: pixabay.com

Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест и Агентство по технологическому развитию. А также Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта собираются ликвидировать.

Всё это сделают в рамках оптимизации системы государственного управления, запланированной премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Ликвидация должна пройти с 1 января по 1 апреля 2021 года. Об этом рассказали РБК со ссылкой на два источника, близких к правительству, а также собеседник в одном из институтов развития.

Планируется, что функции институтов, которые решено ликвидировать, перейдут к ВЭБ.РФ и профильным государственным ведомствам. Один из источников поделился, что целью реформы стало «создание единых механизмов управления институтами, устранение пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями». Алексей Чекунков, Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, рассказал, что «весь функционал» институтов по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики не изменится. Кроме того, Чекунков сообщил, что функции Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонда развития Дальнего Востока и Арктики и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта перейдут к ВЭБ.РФ. В ВЭБ.РФ комментариев по этому вопросу не дали.

Стоит отметить, что эффективность этих ведомств вызывала критику со стороны Счетной палаты еще в 2019 году.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что будут ликвидированы Россвязь и Роспечать. Их функции будут преданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

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#российская власть

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Россвязь и Роспечать ликвидируют
Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    48 минут назад

    Боже мой,сколько их развелось,но я что-то с трудом верю,что их всех ликвидируют,думаю переименуют,как им кажется в более нужные,как сидели чинуши,так и будут сидеть.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    33 минуты назад

    амурская алена, в одной из новостей выше было написано, со слов Минустина - "никто не потеряет работу, сокращения будут проводиться с замещением на вакантные должности".

    Проще говоря: сидел чинуша в РФРИТе, получил полугодовую зарплату за сокращение, его тут же устроили в ведомство которое приняло на себя ответственность за направление, и он дальше жирует за счет народа.

    Это просто способ получить полугодовую выплату для себя любимых - сидеть все будут там же

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