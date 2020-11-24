Врачи рассказали, как правильно тестироваться на коронавирус

Лаборатории же должны соблюдать правила процедуры и правильно выбирать время взятия анализов.

— Если мы берем мазок из носа, не соблюдая определенные правила: неглубоко вводим в носовые ходы, или, например, пациент до этого высморкался или промыл нос, то проба будет неинформативной, — поделилась Татьяна Романенко, терапевт, главврач клиники «Твой доктор».

Результат теста у заболевшего может не показать положительный результат, если он заразился совсем недавно или, напротив, в случае, когда после заражения прошло большое количество времени и развитие болезни перешло в нижние отделы дыхательных путей.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова посоветовала тестируемым воздержаться от употребления пищи и полоскания ротовой полости антисептическим раствором накануне теста.

— В течение трех часов человек не должен ни пить, ни курить, ни чистить зубы. Если он это сделает, то никаких возбудителей вы не найдете, — рассказала она.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский отметил, что на результатах тестов сказывается качество подготовки проб:

— Ферменты, разрушающие РНК, есть у нас на руках, они везде вокруг нас, в бактериях их много. Любые загрязнения, совершенно невидимые глазу, поэтому надо избегать малейшего внесения примесей.

По данным Минздрава до 30–40% тестов на коронавирус могут давать ложноотрицательный результат. При этом главной проблемой считается не качество тестов, а ошибки, допускаемые в процессе сдачи биологического материала.