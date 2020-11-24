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сегодня, 09:20 3

Врачи рассказали, как правильно тестироваться на коронавирус

Врачи рассказали, как правильно тестироваться на коронавирус
Фото: pixabay.com

Врачи-вирусологи поделились советами о том, как должно проходить тестирование на COVID-19, сообщает РБК. Главная рекомендация для тестируемых - отказ от курения и алкоголя накануне сдачи биоматериала, к тому же отрицательно могут сказаться чистка зубов и сморкание.

Лаборатории же должны соблюдать правила процедуры и правильно выбирать время взятия анализов.

— Если мы берем мазок из носа, не соблюдая определенные правила: неглубоко вводим в носовые ходы, или, например, пациент до этого высморкался или промыл нос, то проба будет неинформативной, — поделилась Татьяна Романенко, терапевт, главврач клиники «Твой доктор».

Результат теста у заболевшего может не показать положительный результат, если он заразился совсем недавно или, напротив, в случае, когда после заражения прошло большое количество времени и развитие болезни перешло в нижние отделы дыхательных путей.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова посоветовала тестируемым воздержаться от употребления пищи и полоскания ротовой полости антисептическим раствором накануне теста.

— В течение трех часов человек не должен ни пить, ни курить, ни чистить зубы. Если он это сделает, то никаких возбудителей вы не найдете, — рассказала она.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский отметил, что на результатах тестов сказывается качество подготовки проб:

— Ферменты, разрушающие РНК, есть у нас на руках, они везде вокруг нас, в бактериях их много. Любые загрязнения, совершенно невидимые глазу, поэтому надо избегать малейшего внесения примесей.

По данным Минздрава до 30–40% тестов на коронавирус могут давать ложноотрицательный результат. При этом главной проблемой считается не качество тестов, а ошибки, допускаемые в процессе сдачи биологического материала.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • MOREHOD28RUS

    MOREHOD28RUS
    31 минута назад

    Тесты: кому война, а кому мать родная... Амуртест вообще обнаглели 8 суток ждали результата. Где такое видано. Откаты Откаты и всем хорошо!

  • MOREHOD28RUS

    MOREHOD28RUS
    31 минута назад

    Тесты: кому война, а кому мать родная... Амуртест вообще обнаглели 8 суток ждали результата. Где такое видано. Откаты Откаты и всем хорошо!

  • MOREHOD28RUS

    MOREHOD28RUS
    31 минута назад

    Тесты: кому война, а кому мать родная... Амуртест вообще обнаглели 8 суток ждали результата. Где такое видано. Откаты Откаты и всем хорошо!

Показать все (3)
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