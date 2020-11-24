Врачи рассказали, как правильно тестироваться на коронавирус
Врачи-вирусологи поделились советами о том, как должно проходить тестирование на COVID-19, сообщает РБК. Главная рекомендация для тестируемых - отказ от курения и алкоголя накануне сдачи биоматериала, к тому же отрицательно могут сказаться чистка зубов и сморкание.
Лаборатории же должны соблюдать правила процедуры и правильно выбирать время взятия анализов.
— Если мы берем мазок из носа, не соблюдая определенные правила: неглубоко вводим в носовые ходы, или, например, пациент до этого высморкался или промыл нос, то проба будет неинформативной, — поделилась Татьяна Романенко, терапевт, главврач клиники «Твой доктор».
Результат теста у заболевшего может не показать положительный результат, если он заразился совсем недавно или, напротив, в случае, когда после заражения прошло большое количество времени и развитие болезни перешло в нижние отделы дыхательных путей.
Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова посоветовала тестируемым воздержаться от употребления пищи и полоскания ротовой полости антисептическим раствором накануне теста.
— В течение трех часов человек не должен ни пить, ни курить, ни чистить зубы. Если он это сделает, то никаких возбудителей вы не найдете, — рассказала она.
Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский отметил, что на результатах тестов сказывается качество подготовки проб:
— Ферменты, разрушающие РНК, есть у нас на руках, они везде вокруг нас, в бактериях их много. Любые загрязнения, совершенно невидимые глазу, поэтому надо избегать малейшего внесения примесей.
По данным Минздрава до 30–40% тестов на коронавирус могут давать ложноотрицательный результат. При этом главной проблемой считается не качество тестов, а ошибки, допускаемые в процессе сдачи биологического материала.
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