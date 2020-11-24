В Сковородинском районе собираются открыть автомобильное сообщение с Китаем

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Амурское село Джалинда и китайский пункт пропуска Ляньинь в уезде Мохэ свяжет ледяная переправа. Сообщение через пограничный переход Ляньинь – Джалинда было приостановлено в начале 2000-х годов. В настоящий момент Китай и Россия с обоюдного согласия вновь открывают сообщение в этом месте для перевозки оборудования и некоторых грузов.

Новую шоссейную дорогу на Северо-Западе провинции Хэйлунцзян, в уезде Мохэ, открыли 19 ноября. Она связала китайский пункт пропуска Ляньинь на границе с Россией, с ближайшей железнодорожной станцией Чанъин близ деревни Амуэр, сообщает сайт Вiang.ru со ссылкой на телевидение Хэйлунцзяна.

Китайский пункт пропуска Ляньинь расположен напротив деревни Джалинда Сковородинского района Амурской области, в непосредственной близости от села Игнашино. Игнашинская станица прославилась золотыми приисками и уникальным минеральным источником, когда-то там даже работал курорт. Но потом село пришло в запустение.

Амурские общественники считают, что селу ещё можно вернуть былую славу, сохранив его культурно-историческое наследие. Представители организации «Игнашинская слобода» уже защитили проект и выиграли президентский грант для просвещения населения о своей культурной исторической Родине.

При этом организаторы проекта не исключают и возможности привлечения зарубежных туристов. Ведь прямо напротив села Игнашино расположился самый северный город Китая — Бэйдзи с известным в стране парком Мохэ, который посещают более миллиона туристов в год. Сюда проведена отличная автотрасса и построен аэропорт с прямыми рейсами в Пекин, Шанхай и другие города Китая.

Китайские власти отмечают, что для них активное восстановление сообщения между странами в этой точке также важно.

— Открытие дороги от пункта пропуска Ляньинь до деревни Амуэр позволит многим жителям уезда избавиться от бедности, повысит их уровень жизни. Кроме того, она будет играть важную роль в развитии туризма в регионе, а также в развитии пункта пропуска на границе с Россией, заявил в интервью телеканалу Хэйлунцзяна заместитель управления транспорта уезда Мохэ Чжан Цицзюнь.

Как сообщает китайский новостной портал, представители России и Китая в рамках мероприятий по открытию дороги также обсудили возможность построить ещё один мост через Амур в этом районе.