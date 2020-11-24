Стая из одиннадцати собак напугала жителей Тынды

В Тынде на улице Московский бульвар заметили стаю из 11 бездомных собак. Жители боялись выпускать детей во двор, сообщает паблик tynda_news.

В комментариях к посту автора поддержали:

«Пока не случится беда, зоозащитники не задумаются. На Амурской как бегали стаи, так и бегают — ходить страшно»;

«Возле 16-этажного дома собаки основательно обосновались, всю ночь лаяли и выли»;

«С собаками проблема, я недавно попала в ситуацию на Школьной. Меня окружили собаки, пришлось забежать в аптеку. Думала, что не боюсь собак, но, когда их целая стая — страшно. Нужно радикальные меры применять, пока опять кого-нибудь не покусали»;

«Возле 7 школы то же самое... Приходится ребёнка провожать всегда и встречать...»;

«Я вчера там шла по бульвару, думала от страха умру, я их 10 штук насчитала».

Директор тындинского МУП «Чистый город» Юрий Новак рассказал, как решают проблему с бездомными собаками в столице БАМа:

— В нашем городе совсем недавно, с 28 октября, начал работать пункт передержки бездомных животных в рамках федеральной программы. Заявки, фото и видео животных специалисты получают из администрации. А затем группа реагирования выезжает на отлов. Уже поймали 26 собак, из них 11 стерилизовали, вакцинировали, чипировали и выпустили обратно в среду обитания, а 15 ещё находятся в пункте, — рассказал Юрий Новак.

Он добавил, что работа идёт постоянно, например, скоро поступят транквилизаторы для отлова. Собаки бывают крупными и их сложнее поймать, тогда животному вкалывают препарат, который на пару минут его «обездвиживает». Всего на передержку выделили 514 тысяч рублей до конца этого года.

Напомним, что с 1 января 2020 года отлов безнадзорных животных происходит по сценарию: отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания. Проблемой бродячих животных в Свободном заинтересовался депутат Анатолий Осипов. А в Благовещенске новый приют появится в январе.