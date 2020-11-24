Гороскоп 24 ноября: Весы будут сорить деньгами, а у Водолеев хороший день для любви

Восход Солнца: 07:58

Заход Солнца: 16:35

Солнце в Стрельце.

Овен. Оставьте время для релаксации, особенно благотворным может оказаться общение с животными. Возможно, что сегодня вы получите неожиданную информацию о своих партнерах или близких людях.

Телец. День благоприятный для приобретения сокровенных знаний, обмена информацией. Лучше отойти от дел, не вступать в контакты. Сны следует истолковывать наоборот.

Близнецы. Звёзды рекомендуют засучить рукава и энергично взяться за дело.Не исключено, что у вас появится возможность активизировать свою деятельность в бизнесе. В любви, как утверждают планеты, все останется по-прежнему.

Рак. Вы должны быть готовы ко всем переменам, которые произойдут в личной жизни. Возможно, что вам сделает предложение любимый человек, или пригласит в путешествие бывший партнер. Вам скорее всего посчастливится решить некоторые проблемы в личной жизни.

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Лев. Вселенная на вашей стороне, и фортуна, которая следует за вами по пятам, поможет успешно завершить любое дело, сделку или переговоры о будущем. Обратите внимание на отношения с детьми — предстоящие финансовые траты связаны с ними.

Дева. Удачный день для карьеры, установления деловых отношений с влиятельными людьми, обращения к начальству Ваша активность на работе непременно принесет весомые результаты. Если хорошо продумаете свои действия — в скором будущем вас ждет успех.

Весы. Будьте осторожны в обращении с финансами — возможны внезапные и не совсем оправданные расходы. Рассчитывайте только на себя. Не теряйте возможности изменитьк лучшему свою личную жизнь, а такая возможность, как обещают планеты, у вас обязательно должна появиться.

Скорпион. Постарайтесь сосредоточиться на профессиональных делах, и, приложив незначительные усилия, вы сумеете легко добиться поставленных целей. Вас ожидает насыщенный в плане работы день, вы решите заняться самыми важными и сложными делами.

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Стрелец. Позаботьтесь о своем здоровье. Сохраняйте выдержку и хладнокровие. Не реагируйте на то, что происходит, — многое зависит не только от вас. День благоприятен для реализации творческих замыслов, для дел, связанных с землей, строительством, благоустройством.

Козерог. Занимайтесь старыми делами, не пытайтесь строить новых планов. Постарайтесь в этот день не совершать необдуманных поступков: сначала анализируйте, а потом делайте, иначе последствий не избежать.

Водолей. День благоприятен для любви, зачатия, заключения брака. Заметно улучшатся отношения со старшими родственниками, друзьями, коллегами. Отношения между супругами станут нежнее. Вы почувствуете потребность друг в друге, как никогда.

Рыбы. Вечером придется больше, чем обычно, заниматься семейными и бытовыми делами. Покровительство Венеры сулит успех в любовных делах, особенно женщинам. Не исключены новое увлечение или лёгкий флирт.

Астролог: Вальдемар Небоходцев