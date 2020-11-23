Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:34 0

Младшая сестра Ольги Бузовой рассказала о своём состоянии после инсульта

Младшая сестра Ольги Бузовой рассказала о своём состоянии после инсульта
Фото: woman.ru

Неделю назад 32-летняя модель и бизнесвумен Анна Бузова перенесла инсульт. В Instagram она рассказала поклонникам, что ей пришлось пережить во время резкого скачка давления, пишет News.ru.

Инсульт у Анны Бузовой случился неделю назад. У девушки была нарушена речь, она потеряла чувствительность в правой руке и ноге.

Анна обратилась к своей почти двухмиллионной аудитории в Instagram и поблагодарила всех за поддержку. Она призналась, что ей очень приятно такое внимание в дни болезни. Девушка пожелала всем крепкого здоровья, ведь во время болезни она остро почувствовала, насколько это важно.

Анна рассказала, что утром в четверг у неё случился инсульт. По её словам, это очень страшное состояние, когда ты пытаешься что-то сказать, а не можешь. По словам девушки, её даже не так испугало ассиметричное лицо и отсутствие чувствительности в правой руке и ноге. К счастью, медицинская помощь была оказана вовремя.

Сейчас Анна находится на стадии восстановления и реабилитации.

Просмотров всего: 341

#здоровье #происшествия #шоу-бизнес

распечатать


Коронавирус 1

В Амурской области выявили 155 новых случаев COVID-19
В России и мире

Александр Скляр обвинил Стаса Михайлова во лжи
Происшествия 5

Трое нетрезвых магдагачинцев избили начальника ГИБДД
Общество 6

В Томске выпала из окна шестилетняя девочка

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь