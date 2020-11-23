Младшая сестра Ольги Бузовой рассказала о своём состоянии после инсульта

Инсульт у Анны Бузовой случился неделю назад. У девушки была нарушена речь, она потеряла чувствительность в правой руке и ноге.

Анна обратилась к своей почти двухмиллионной аудитории в Instagram и поблагодарила всех за поддержку. Она призналась, что ей очень приятно такое внимание в дни болезни. Девушка пожелала всем крепкого здоровья, ведь во время болезни она остро почувствовала, насколько это важно.

Анна рассказала, что утром в четверг у неё случился инсульт. По её словам, это очень страшное состояние, когда ты пытаешься что-то сказать, а не можешь. По словам девушки, её даже не так испугало ассиметричное лицо и отсутствие чувствительности в правой руке и ноге. К счастью, медицинская помощь была оказана вовремя.

Сейчас Анна находится на стадии восстановления и реабилитации.