Младшая сестра Ольги Бузовой рассказала о своём состоянии после инсульта
Неделю назад 32-летняя модель и бизнесвумен Анна Бузова перенесла инсульт. В Instagram она рассказала поклонникам, что ей пришлось пережить во время резкого скачка давления, пишет News.ru.
Инсульт у Анны Бузовой случился неделю назад. У девушки была нарушена речь, она потеряла чувствительность в правой руке и ноге.
Анна обратилась к своей почти двухмиллионной аудитории в Instagram и поблагодарила всех за поддержку. Она призналась, что ей очень приятно такое внимание в дни болезни. Девушка пожелала всем крепкого здоровья, ведь во время болезни она остро почувствовала, насколько это важно.
Анна рассказала, что утром в четверг у неё случился инсульт. По её словам, это очень страшное состояние, когда ты пытаешься что-то сказать, а не можешь. По словам девушки, её даже не так испугало ассиметричное лицо и отсутствие чувствительности в правой руке и ноге. К счастью, медицинская помощь была оказана вовремя.
Сейчас Анна находится на стадии восстановления и реабилитации.
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