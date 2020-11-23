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23ноября
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сегодня, 17:30 2

В Свободном идёт активное строительство нового микрорайона на пять тысяч жителей

В Свободном идёт активное строительство нового микрорайона на пять тысяч жителей

Одновременно с возведением Амурского ГПЗ в городе Свободном активно строится микрорайон на 5 тысяч жителей. Эксплуатационный персонал нового предприятия будет обеспечен корпоративным жильём. Первые новосёлы – сотрудники компании «Газпром переработка Благовещенск» – получат квартиры уже в 2021 году.

Всего в новом жилом микрорайоне будет 36 таунхаусов и 42 многоквартирных дома, в общей сложности - 1688 квартир и более 165 тысяч кв. м жилья. Также планируется построить объекты социальной инфраструктуры общей площадью более 200 тысяч кв. м. В их числе поликлиника для взрослых и детей, детский сад на 350 детей, школа на 900 учащихся, универсальный спортивно-тренировочный комплекс, центр культуры и досуга. На первых этажах жилых домов разместятся предприятия обслуживания, паспортный стол, почта, аптечные пункты, магазины, отделения банка, авиакасса, железнодорожные и автобусные кассы, отделение полиции. Строительство объектов полностью планируется завершить в 2024 году. Социальные объекты будут доступны всем жителям города.

Застройщиком нового района выступает компания ООО «Жилой микрорайон», техническим заказчиком проекта является ООО «Газпром трансгаз Томск», строительные работы ведет компания СК «Горизонт». Общую координацию работ по развитию социальной инфраструктуры Свободного, рядом с которым будет расположено одно из крупнейших в мире газоперерабатывающих предприятий, осуществляет Минвостокразвития РФ. Сейчас на строительной площадке, примыкающей к северной части города, заканчиваются монолитные работы по шести домам, ещё в шести домах уже ведутся отделочные работы.

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#Амурский ГПЗ

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Комментарии
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  • Руконог

    Руконог
    2 часа назад

    и? почем м.кв.? Тыщь 120 наверное на старте??? правильно, для гпз можно и по 200 сделать. а простым жителям коренным нах не надо ничего строить.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Что-то перестали выкладывать фото котлованов раз за разом, выставили фото абстрактных верхушек кранов...

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