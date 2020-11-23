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23ноября
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сегодня, 17:40 3

Скончалась врач УЗИ Белогорской больницы Светлана Ананьева

Скончалась врач УЗИ Белогорской больницы Светлана Ананьева
Фото: @belhospital

В минувшие выходные не стало врача Белогорской больницы Светланы Васильевны Ананьевой. Медик скончалась на шестидесятом году жизни, известно, что она болела коронавирусной инфекцией.

Светлана Васильевна работала в Белогорской больнице больше 30 лет, вначале врачом акушером-гинекологом, а с 2009 года — врачом УЗИ.

— Ее смерть — тяжелый удар и невосполнимая утрата. Светлая память о ней — профессионале, человеке доброй души — навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал Светлану Васильевну. Это большая потеря для всех нас. Скорбим вместе с родными и близкими, — пишут в соцсетях её коллеги.

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#коронавирус #медицина #память

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Хорошие люди умирают, а нелюди с Ленина 135 флагштоки вешают!

  • papaznaet

    papaznaet
    1 час назад

    Дмитрий Русский, нелюдь эьо ты! И твои слова тебе вернутся.

  • амурская алена

    амурская алена
    52 минуты назад

    papaznaet ,да это он от бессилия,что ни что и никто не может,остановить ЭТО,выживут,те кто в бункерах и крепкие здоровьем люди,имеющие возможность беречь себя. Соболезнование родным,горе,невосполнимая утрата мамы,бабушки,врача,рискуя своей жизнью,спасала людей,светлая память....

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