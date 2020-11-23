Скончалась врач УЗИ Белогорской больницы Светлана Ананьева

В минувшие выходные не стало врача Белогорской больницы Светланы Васильевны Ананьевой. Медик скончалась на шестидесятом году жизни, известно, что она болела коронавирусной инфекцией.

Светлана Васильевна работала в Белогорской больнице больше 30 лет, вначале врачом акушером-гинекологом, а с 2009 года — врачом УЗИ.

— Ее смерть — тяжелый удар и невосполнимая утрата. Светлая память о ней — профессионале, человеке доброй души — навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал Светлану Васильевну. Это большая потеря для всех нас. Скорбим вместе с родными и близкими, — пишут в соцсетях её коллеги.