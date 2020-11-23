Советский актёр Виталий Юшков спился и стал бездомным в Израиле

Виталий Юшков российским телезрителям известен по фильмам «Соль земли», «Крах инженера Гарина», «Алеша» и «Пиквикский клуб». Актёр был знаком с Владимиром Высоцким, Василием Шукшиным, Станиславом Садальским и многими другими известными артистами.

Юшков эмигрировал в Израиль, когда ему было уже за 40. Он рассчитывал, что и там будет востребован в кино. Но карьера не сложилась, что больно ударило по артисту.

Утешение артист стал искать в алкоголе, а под его воздействием устраивал скандалы и ввязывался в драки. Его жена не выдержала и пожаловалась на буйного мужа в полицию. Виталий Юшков несколько месяцев провёл в тюрьме, а когда вышел, жена подала на развод. Суд запретил ему приближаться к дому, где он жил с семьёй. На старости лет актёр остался без крыши над головой.

Соцработник, присматривающий за Юшковым, рассказал в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ, что за 20 лет жизни в Израиле артист не выучил языка и был вынужден работать и на уборке, и дворником, и грузчиком.

Помощник артиста не раз помещал звезду советского кино в приют для бездомных. Но Юшков сбегал оттуда к друзьям-собутыльникам и снова уходил в запой. Пожилой актёр получал в Израиле пособие по старости, которое составляло около тысячи долларов. Все эти деньги он тратил на выпивку.

В настоящее время Виталий Юшков находится в доме престарелых и продолжает пить.