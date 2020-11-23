В Амурской области выявили 155 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки в Приамурье зарегистрировали 155 новых заражений коронавирусом, сообщает портал стопкоронавирус.рф. 104 человека выздоровели, один скончался.
Всего с нарастающим итогом в регионе выявили 10 288 заражений. 7 484 выздоровели, 98 скончались.
Ранее в России до 1 января 2022 года продлили действие постановления «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил "Профилактика коронавирусной инфекции"». Постановление подписала главный санитарный врач России и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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