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Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет по дороге в Циолковский

Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет по дороге в Циолковский

В понедельник, 23 ноября, в 8:15 на автодороге в ЗАТО Циолковский опрокинулся автобус КИА SRPR-3E. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением, поэтому автобус съехал с дороги в кювет и упал на бок.

— В результате ДТП 6 человек получили травмы различной степени тяжести, пострадавших доставили в лечебное учреждение. Автобус принадлежит физическому лицу и не осуществляет регулярные перевозки по установленному маршруту, — сообщили в областном УГИБДД. Сейчас полиция выясняет подробности и обстоятельства ДТП.

Фотографией с Амур.инфо поделились администраторы партнёрского паблика @kriminal.blg.

Просмотров всего: 364

#дороги #ДТП #транспорт #Циолковский

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Комментарии
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  • Victrix

    Victrix
    20 минут назад

    Резина, конечно, зимняя...

  • DimonS

    DimonS
    14 минут назад

    Главное пассажиры были пристегнуты.

  • Allenga

    Allenga
    9 минут назад

    вчера ехали, хорошая дорога, чистая

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