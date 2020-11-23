Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет по дороге в Циолковский

В понедельник, 23 ноября, в 8:15 на автодороге в ЗАТО Циолковский опрокинулся автобус КИА SRPR-3E. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением, поэтому автобус съехал с дороги в кювет и упал на бок.

— В результате ДТП 6 человек получили травмы различной степени тяжести, пострадавших доставили в лечебное учреждение. Автобус принадлежит физическому лицу и не осуществляет регулярные перевозки по установленному маршруту, — сообщили в областном УГИБДД. Сейчас полиция выясняет подробности и обстоятельства ДТП. Фотографией с Амур.инфо поделились администраторы партнёрского паблика @kriminal.blg.

Просмотров всего: 364

#дороги #ДТП #транспорт #Циолковский

распечатать

sirotova