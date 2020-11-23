В Тындинском районе построили новую спортплощадку

В селе Соловьёвск Тындинского района построили новую спортивную площадку. Работы провели в рамках инициативного бюджетирования. На площадку потратили один миллион четыреста тысяч рублей.

На площадке забетонировали основание, уложили специальное покрытие, установили тренажёры и огородили территорию. Проектами поддержки местных инициатив в регионе благоустроены общественные территории, созданы парки, разбиты скверы, отремонтированы памятники и восстановлены места захоронений. Кроме этого, проекты амурчан предполагают строительство детских площадок. Каждый проект-участник получил не более 1 миллиона рублей на реализацию из регионального бюджета, сообщает пресс-служба областного правительства.

А в Ивановском районе спортивную площадку построили на средства программы «Комплексное развитие сельских территорий».