Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:41 0

В Тындинском районе построили новую спортплощадку

В Тындинском районе построили новую спортплощадку
Фото: amurobl.ru

В селе Соловьёвск Тындинского района построили новую спортивную площадку. Работы провели в рамках инициативного бюджетирования. На площадку потратили один миллион четыреста тысяч рублей.

На площадке забетонировали основание, уложили специальное покрытие, установили тренажёры и огородили территорию. Проектами поддержки местных инициатив в регионе благоустроены общественные территории, созданы парки, разбиты скверы, отремонтированы памятники и восстановлены места захоронений. Кроме этого, проекты амурчан предполагают строительство детских площадок. Каждый проект-участник получил не более 1 миллиона рублей на реализацию из регионального бюджета, сообщает пресс-служба областного правительства.

А в Ивановском районе спортивную площадку построили на средства программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Просмотров всего: 89

#областная власть #спорт #финансы

распечатать


Власть 3

Василий Орлов «Труд волонтёров должен быть вознагражден»
Общество 1

С 1 января 2021 года российские предприниматели перестанут платить единый налог на вмененный доход
Общество

Спортсмен из Приамурья одержал победу в первенстве Санкт-Петербурга по плаванию
Общество

В селе Черемхово Ивановского района построили новую спортивную площадку
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь