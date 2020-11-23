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23ноября
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сегодня, 17:47 4

Самые высокооплачиваемые специалисты работают в северных и дальневосточных регионах

Самые высокооплачиваемые специалисты работают в северных и дальневосточных регионах
Фото: pixabay.com

Больше всего в России работников с зарплатами свыше 100 тысяч рублей в 2020 году оказалось на Крайнем Севере и в Москве, лидерами по доле работников с зарплатой менее 15 тысяч рублей стали республики Северного Кавказа, пишет РИА Новости.

Большая разница в доходах, в частности в заработной плате - актуальная проблема для России. В последнее время расслоение снижается как по причине рынка, так и в результате политики правительства (увеличение минимального размера оплаты труда). Но по-прежнему разница в зарплате наблюдается как между регионами, так и внутри регионов.

Лидерами по высокой заработной платы стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва.

Например, Чукотка (лидер) характеризуется тем, что более 40 процентов работников получают там как минимум 100 тысяч рублей в месяц, доля занятых с низкими зарплатами составляет лишь 0,7 процента. Вторую строчку занял Ямало-Hенецкий автономный округ, где 35 процентов получает более 100 тысяч в месяц. На третьей строчке расположилась Москва (31,6 процента), четвертой стала Магаданская область (27,3 процента), а на пятом месте – Ненецкий автономный округ (25,8 процента).

Также в первую десятку вошли: Сахалинская область (21,9 процента), Якутия (18,9 процента), Ханты-Мансийский автономный округ (18,4 процента), Камчатка (18,4 процента) и Петербург (13,5 процента).

Даже среди лидеров большая разница в распределении зарплаты. Так, например, замыкающий десятку Петербург в три раза уступает лидеру рейтинга.

Эксперты отметили, что в первой двадцатки региона, лидерами по высокой заработной плате в основном удалённые регионы. Но в основном такая зарплата идёт как компенсация высоким ценам в этих регионах.

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#работа #финансы

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Таки булка хлеба на Чукотке стоит от 100 рублей! А фашисты трезвонят о том, что на дальнем востоке хорошо

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Серые зарплаты в Москве тоже в рейтинг попали же? И стоимость проживания в Мск и в П-Кмч тоже ведь учли?

  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    только вот очереди желающих работать на Чукотке и Ямало-Hенецком автономный округе не видно

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 минуты назад

    Смысл сравнивать зарплаты, если цены разные? мАААсква зарплаты северные цены щадящие...

    вот и вся липа про уровень жизни.

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