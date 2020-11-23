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сегодня, 16:01 3

Василий Орлов «Труд волонтёров должен быть вознагражден»

Василий Орлов «Труд волонтёров должен быть вознагражден»
Фото: amurobl.ru

Лидерам добровольческого движения в Амурской области начнут выплачивать губернаторские премии. Размер вознаграждения составит 20 тысяч рублей. Чтобы определить получателей областной минобр, проведёт специальный конкурс.

Премии присудят по 22 номинациям. Для этого в бюджете региона предусмотрели 440 тысяч рублей.

— Молодежью в Приамурье считаются более 170 тысяч людей в возрасте от 14 до 30 лет. Многие из них активно участвуют в добровольчестве. Особенно ценной их помощь оказалась в этом непростом году. В период пандемии количество волонтеров увеличилось до 54 тысяч человек. Во всех муниципалитетах созданы волонтерские штабы. С апреля и до сих пор молодые люди доставляют продукты питания, формируют и выдают пакеты единовременной помощи пожилым людям, помогают врачам, работают на «горячих линиях». Этот труд должен быть вознагражден, поэтому премии за вклад в развитие добровольчества считаю своевременной мерой, которая позволит расширить ряды неравнодушных амурчан, — сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Для участия в нем кандидатам необходимо с 25 ноября до 4 декабря представить на электронную почту Минобрнауки области (по адресу: novikova.ev@obr.amurobl.ru) заявку и необходимые документы, обозначенные в Положении о конкурсе (размещено на сайте Минобрнауки). Контактная информация: Городецкая Евгения Владимировна, консультант отдела молодежной политики Минобрнауки, тел.: 8 (4162) 226-525.

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#губернатор #областная власть #образование #помощь #финансы

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Вот и здесь взяли и все испортили! Волонтерство это безвозмездная помощь нуждающимся. В итоге кто то помогает бескорыстно, а кто то за это получает денежки, не все а лишь один человек из команды. Подло и несправедливо. И здесь власти успели нагадить.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Помощь деньгами это одно, а помощь ресурсами совершенно другое.

  • Арсений К.

    Арсений К.
    32 минуты назад

    Кандидатам самим что то представлять по моему мнению неправильно. Для этого есть волонтерские штабы при МО.

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