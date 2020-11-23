У жителя Приамурья изъяли больше полкилограмма марихуаны

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Транспортные полицейские изъяли более 650 грамм марихуаны у жителя Амурской области. Как сообщает пресс-служба забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, мужчину с забавным пакетом задержали на левом берегу реки Амур в районе села Михайловка.



Как показала проверка, задержанный – неоднократно судимый житель Благовещенского района. Задержанный признался, что нарвал марихуану самостоятельно, для личного употребления. В отношении амурчанина возбуждено уголовное дело. Ему грозит от трёх до десяти лет лишения свободы с крупным штрафом.

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#криминал

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