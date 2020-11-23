Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:34 0

Жителя Октябрьского района приговорили к лишению свободы за неуплату алиментов

Жителя Октябрьского района приговорили к лишению свободы за неуплату алиментов
Фото: pixabay.com

В Октябрьском районе 44-летнего мужчину приговорили к лишению свободы за неуплату алиментов на своего несовершеннолетнего ребенка. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, амурчанин задолжал более 211 тысяч рублей.

Как установил Октябрьский районный суд, мужчина уклонялся от уплаты алиментов во время условного срока. И уже привлекался к административной ответственности раньше — всё за ту же неуплату налогов.

Суд учёл обстоятельства уголовного дела и назначил виновному 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Благовещенске 36-летнего местного жителя приговорили к реальному лишению свободы за неуплату алиментов на содержание ребёнка. Мужчина задолжал более ста тысяч рублей.

Просмотров всего: 98

#криминал #суды

распечатать


Происшествия 5

Трое нетрезвых магдагачинцев избили начальника ГИБДД
Происшествия 2

В Серышеве убили 16-летнюю девушку
Происшествия 4

Ревнивый амурчанин отправился в колонию строгого режима
Общество 5

Неудачливый торговец психотропными наркотиками из Благовещенска отправился в колонию
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь