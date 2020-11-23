Жителя Октябрьского района приговорили к лишению свободы за неуплату алиментов

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В Октябрьском районе 44-летнего мужчину приговорили к лишению свободы за неуплату алиментов на своего несовершеннолетнего ребенка. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, амурчанин задолжал более 211 тысяч рублей.



Как установил Октябрьский районный суд, мужчина уклонялся от уплаты алиментов во время условного срока. И уже привлекался к административной ответственности раньше — всё за ту же неуплату налогов.

Суд учёл обстоятельства уголовного дела и назначил виновному 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Благовещенске 36-летнего местного жителя приговорили к реальному лишению свободы за неуплату алиментов на содержание ребёнка. Мужчина задолжал более ста тысяч рублей.