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сегодня, 18:00 0

Благовещенский дом культуры готовит большой онлайн-концерт ко Дню матери

Благовещенский дом культуры готовит большой онлайн-концерт ко Дню матери
Фото: https://pixabay.com/

День матери в Благовещенске отметят 29 ноября. Все мероприятия, приуроченные к празднику, в этом году в городе пройдут онлайн. Одним из самых ярких станет большой онлайн-концерт городского дома культуры.

Посмотреть концерт можно будет бесплатно на Youtube-канале ГДК. Среди участников — солисты эстрадно-джазовой студии при оркестре Amur Jazz Band, народного ансамбля песни «Русь», воспитанницы спортивного бального танца «Аист», хореографического ансамбля «Территория танца» и другие артисты. ЛОнлайн-концерты также готовят творческие коллективы Домов культуры Плодопитомника и села Белогорье.

Всего в городе пройдёт около 30 различных онлайн-мероприятий. Все их можно посмотреть на сайте городской администрации.

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#концерты #культура #праздники

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