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23ноября
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сегодня, 16:17 0

Амурчане могут бесплатно повысить цифровую грамотность

Амурчане могут бесплатно повысить цифровую грамотность
Фото: pixabay.com

Жители Приамурья могут повысить свою квалификацию в области цифровой грамотности на двух официальных интернет-ресурсах: образовательном портале Учеба.онлайн и на образовательной платформе clickcdo.ru по программе «Клик – интенсив».

Обучение проведут бесплатно в период с 23 ноября до 07 декабря. В случае удачной сдачи итогового теста слушатели образовательных программ получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Образовательную программа «Клик – интенсив» запустили в сентябре этого года. Основная цель курса – научить слушателей быстро принимать управленческие решения на основе имеющихся данных. Область применения полученных знаний указана авторами курса — это органы власти, бизнес и социальная сфера. Для получения новых знаний нужно пройти регистрацию на сайте www.clickcdo.ru и заполнить анкету участника программы «Клик-интенсив».

Другой образовательный интенсив подготовили Минкомсвязи России и рабочая группа «Безопасное информационное пространство для детей» на портале «Учеба.онлайн». На портале доступны программы повышения квалификации по тематикам «Основы цифровой грамотности» и «Обработка персональных данных».

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#образование #технологии

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