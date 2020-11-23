Александр Скляр обвинил Стаса Михайлова во лжи
Певец Александр Скляр назвал ложью слова Стаса Михайлова о поддержке артистов в пандемию. Он заверил, что Михайлов ни копейки не заплатил своему коллективу, сообщает ФАН.
Недавно Стас Михайлов призвал артистов сплотиться и помочь друг другу в сложный для всех период, а не просить помощи у государства, чем вызвал гордость и одобрение у своих фанатов.
В передаче «60 минут» он предложил своим коллегам создать фонд поддержки артистов в трудные времена. Певец один из немногих звёзд шоу-бизнеса, кто не стал жаловаться во время пандемии на бедственное положение. При этом Михайлов заверил, что своих музыкантов он не бросает и выплачивает им зарплаты.
Но певец Александр Скляр обвинил певца во лжи и заявил, что тот не оказывает финансовую поддержку своему коллективу. В своём Facebook Скляр написал, что Михайлов бросил своих музыкантов на произвол судьбы и ни копейкой им не помог.
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