Александр Скляр обвинил Стаса Михайлова во лжи

Недавно Стас Михайлов призвал артистов сплотиться и помочь друг другу в сложный для всех период, а не просить помощи у государства, чем вызвал гордость и одобрение у своих фанатов.

В передаче «60 минут» он предложил своим коллегам создать фонд поддержки артистов в трудные времена. Певец один из немногих звёзд шоу-бизнеса, кто не стал жаловаться во время пандемии на бедственное положение. При этом Михайлов заверил, что своих музыкантов он не бросает и выплачивает им зарплаты.

Но певец Александр Скляр обвинил певца во лжи и заявил, что тот не оказывает финансовую поддержку своему коллективу. В своём Facebook Скляр написал, что Михайлов бросил своих музыкантов на произвол судьбы и ни копейкой им не помог.