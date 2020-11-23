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23ноября
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сегодня, 15:40 3

Трое нетрезвых магдагачинцев избили начальника ГИБДД

Трое нетрезвых магдагачинцев избили начальника ГИБДД
Фото: pixabay.com

В Магдагачинском районе осудили троих мужчин за применение насилия в отношении представителя власти. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, амурчане напали на начальника ОГИБДД ОМВД России по Магдагачинскому району и избили его.

Инцидент произошёл в июне 2020 года. Один из мужчин в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем, двое его нетрезвых приятелей ехали с ним в качестве пассажиров. Полицейский остановил машину для проверки документов.

Один из них мужчин несколько раз ударил сотрудника полиции несколько раз локтем в грудь, второй — схватил за шею, а третий — ударил полицейского кулаком по лицу. Начальник ОГИБДД получил закрытую тупую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга.

Суд учёл смягчающие и отягчающие обстоятельства по уголовному делу и назначил мужчине, применившему к представителю власти насилие, опасное для жизни и здоровья, наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Второму злоумышленнику, за применение насилия не опасного для жизни и здоровья полицейского, суд назначил два года принудительных работ с удержанием из заработной платы 10 процентов в доход государства. Третьему виновному суд назначил штраф в 100 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Таранов

    Таранов
    41 минута назад

    Ну сказано же было , проверка документов осуществляется на стационарном посту ДПС

  • Арсений К.

    Арсений К.
    35 минут назад

    Таранов 1 минута назад

    "Ну сказано же было , проверка документов осуществляется на стационарном посту ДПС"

    Не повод устраивать мордобой.

  • stepan281

    stepan281
    16 минут назад

    Как может защищать граждан полиция, если она себя защитить не может? Возможно такое было в Советское время по отношению к милиции?

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