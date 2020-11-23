С 1 января 2021 года российские предприниматели перестанут платить единый налог на вмененный доход

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Действие режима ЕНДВ заканчивается 1 января 2021 года. С этой даты его плательщики будут сняты с учёта автоматически. Поэтому до конца 2020 года им необходимо определиться с одним из четырёх вариантов нового режима налогообложения для своего бизнеса.

Единый налог был удобен для ряда предпринимателей в силу своей простоты. Сколько бы компания ни заработала, выплата налогов всё равно оставалась фиксированной — от 7,5 до 15 процентов от вмененного дохода.

— ЕНВД принимался почти 20 лет назад, когда необходимо было вывести из тени те виды деятельности, которые не поддавались контролю. Сейчас, когда почти все компании и индивидуальные предприниматели перешли на онлайн-кассы, которые автоматически передают данные в налоговую, становится понятно, что некоторые компании с миллиардными оборотами пользуются ЕНВД для уплаты минимального налога, — пишет «Российская газета» со ссылкой на замглавы Федеральной налоговой службы Дмитрия Сатина.

До конца 2020 года бизнесменам необходимо определиться с новым видом уплаты налогов. Если они не выберут его самостоятельно, то их переведут на общий режим налогообложения. Выбрать самостоятельно более подходящий можно с помощью специального калькулятора на сайте ФНС России. Достаточно выбрать категорию плательщика (юрлицо, индивидуальный предприниматель (ИП) или физлицо, которое не является ИП), отметить, занимается ли бизнесмен производством подакцизных товаров, размер годового дохода и число наемных работников, и система автоматически предложит подходящий режим. По каждому режиму можно прочитать справку, а также информацию, как на него перейти.

Сейчас у предпринимателей есть четыре замены ЕНВД. Первая — перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН). Здесь налог платится либо с доходов без учета расходов по ставке до 6 процентов, либо с доходов за вычетом расходов по ставке до 15 процентов. Второй вариант — патентная система налогообложения. Правда, патент доступен только индивидуальным предпринимателям и для определенных видов деятельности. Третий вариант — налог на профессиональный доход (НПД). Это новый специальный налоговый режим, он появился в 2019 году и пока подразумевается, что он будет действовать 10 лет. Четвертый вариант — остаться с 1 января на общей системе налогообложения. Но это по факту самый сложный для малого предпринимателя режим. Он предполагает уплату НДС, НДФЛ (для ИП), налога на прибыль (для юрлиц) и налога на имущество, от которых освобождены спецрежимы. Плюсом здесь может стать только отсутствие ограничений по доходу и числу работников.

Между тем, имущественный налог всем гражданам России за прошлый год заплатить необходимо до 1 декабря 2020 года.