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23ноября
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сегодня, 17:11 0

В Госдуме предложили ввести штрафы за превышение скорости даже на один километр в час

В Госдуме предложили ввести штрафы за превышение скорости даже на один километр в час
Фото: pixabay.com

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ввести штрафы за превышение скорости даже на один километр в час, сообщает РИА Новости. Однако первый зампред «Единой России» Андрей Исаев и председатель Госдумы Вячеслав Володин считают, что законопроект не поддержат.

— Любой нарушитель скоростного режима на один километр в час, уже нарушает ПДД. Ему выдавали права, чтобы он ездил по правилам. Если бы он превысил при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права, — пояснил Александр Васильев.

Он подчеркнул, что чаще всего причиной ДТП является превышение скорости. Отмена порога в 20 километров в час, по его словам, полностью изменит ситуацию с безопасностью на дорогах.

Первый зампред «Единой России» Андрей Исаев заявил, что идея Васильева — его личная инициатива. А фракция не поддержит этот законопроект. Также против идеи Васильева высказался председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает «РИАЦ».

— Возникает возможность коррупции и ошибок при определении превышения скорости. Прежде, чем выходить с подобной инициативой, необходима её проработка, изучение мнения экспертов, автомобилистов и депутатов профильного комитета, — считает Вячеслав Володин.

По мнению Володина, инициативу не поддержат. Правительство уже выступало с идеей снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 километров в час до 10 — её отклонили.

Напомним, что в период самоизоляции скоростной режим начали нарушать больше. А с 1 января 2021 года в России повысятся штрафы за превышение скорости. За превышение на 20 - 40 километров в час штраф составит уже не 500 рублей, а три тысячи. При превышении на 40 - 60 километров — четыре тысячи вместо 1 - 1,5 тысячи.

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#дороги #ДТП

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