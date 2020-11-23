Небольшой снег по северу: прогноз погоды в Приамурье на 24 ноября

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Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днём 6-11 метров в секунду. Температура ночью на севере -17°С...-22°С, по крайним районам до -28°С, на юге -13°С...-18°С. Днём на севере -5°С...-10°С, местами -12°С...-17°С, на юге -1°С...-6°С.

В Райчихинске ясно, без осадков. Днём температура -3°С…-7°С, ночью до -9°С. Ветер переменный, 2-4 метра в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

В Архаре ясно, без осадков. Температура днём -5°С...-7°С, ночью до -11°С. Ветер западный, 1-3 метра в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.

В Свободном ясно, без осадков. Днём температура -5°С…-6°С, ночью -11°С. Ветер северо-западный, 1-3 метра в секунду.

В Шимановске ясно, без осадков. Температура днём -6°С...-11°С, ночью до -12°С. Ветер западный, 2-3 метра в секунду.

В Зее пасмурно, без осадков. Днём температура -5°С...-10°С, ночью -12°С. Ветер северо-западный, 2-3 метра в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

В Сковородине ясно, без осадков. Температура днём -9°С...-11°С, ночью до -14°С. Ветер северо-западный, 1-3 метра в секунду, с порывами до 6 метров в секунду.

В Тынде облачно, без осадков. Температура днём -10°С...-13°С, ночью до -15°С. Ветер западный, 3-4 метра в секунду, сообщает портал Gismeteo.ru.

В Благовещенске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью -11°С...-13°С, днём -1°С...-3°С.