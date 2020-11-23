В ГИБДД рассказали как получить права по новым правилам

Однако получение прав проще не станет. Теперь инспекторы будут уделять особое внимание поведению и ориентации на дороге. В первую очередь необходимо будет понять, насколько будущий водитель безопасен в процессе вождения. Ведь по статистике более 700 человек в год погибает из-за получения низких знаний и навыков.

— В первую очередь мы расширили проверку знаний не только теоретических, но и практических. Потому что в большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проездам перекрестков. Они непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя, — рассказал Михаил Черников.