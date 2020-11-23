Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:13 0

В ГИБДД рассказали как получить права по новым правилам

В ГИБДД рассказали как получить права по новым правилам
Фото: pixabay.com

Теперь при сдаче экзамена на права часть с вождением на площадке сократят. Главный упор сделают на навыки вождения в реальных условиях — на перекрестках и развязках, об этом рассказал глава ГИБДД страны Михаил Черников информационному агентству РИА Новости.

Однако получение прав проще не станет. Теперь инспекторы будут уделять особое внимание поведению и ориентации на дороге. В первую очередь необходимо будет понять, насколько будущий водитель безопасен в процессе вождения. Ведь по статистике более 700 человек в год погибает из-за получения низких знаний и навыков.

— В первую очередь мы расширили проверку знаний не только теоретических, но и практических. Потому что в большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проездам перекрестков. Они непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя, — рассказал Михаил Черников.

Просмотров всего: 585

#дороги

распечатать


Происшествия 3

Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет по дороге в Циолковский

Общество 1

В Амурской области открылась первая ледовая переправа
Происшествия 11

В Благовещенске машина такси врезалась в столб
Общество 7

В Благовещенске на улице Калинина произошла серьёзная авария
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь