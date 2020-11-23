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23ноября
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сегодня, 14:42 4

В Благовещенске из-за аварии на сетях топит улицу Кантемирова

В Благовещенске из-за аварии на сетях топит улицу Кантемирова

Сегодня в редакцию Амур.инфо обратились жители улицы Кантемирова. По их словам, на участке между Институтской и Воронкова водой, идущей из-под земли, залиты тротуары, подъездные пути и автостоянки, прилегающие к проезжей части улицы.

— В настоящее время значительная территория покрыта льдом, но вода продолжает прибывать из-под земли. Из АКС уже приезжали, но уехали, — заключили обеспокоенные благовещенцы.

Оказывается, специалисты АКС уже оценили ситуацию и наметили мероприятия по ее устранению.

— На месте аварии начаты работы. Сотрудникам предстоит обнаружить место аварии на сетях водоснабжения, что, учитывая холодное время года, может занять некоторое время. От расположения места разлива воды зависит объем и характер работ, сроки их проведения, а также количество привлекаемых людей и техники, — рассказали в пресс-службе Амурских коммунальных систем.

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Комментарии
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  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    Чувак на фото на заднем плане, я так понимаю, собрался по этой хрени на гидроцикле погонять.

    Блин, это ж не ледокол. :)

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    2 часа назад

    Там как раз ремонт только закончили в октябре. Пришло время расковырять.

  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 час назад

    Это 601 вопрос мэру города или уже больше?

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    1 час назад

    Я тоже подозреваю в аварии чувака на скутере!!!!

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