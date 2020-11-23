В Благовещенске из-за аварии на сетях топит улицу Кантемирова

Сегодня в редакцию Амур.инфо обратились жители улицы Кантемирова. По их словам, на участке между Институтской и Воронкова водой, идущей из-под земли, залиты тротуары, подъездные пути и автостоянки, прилегающие к проезжей части улицы.

— В настоящее время значительная территория покрыта льдом, но вода продолжает прибывать из-под земли. Из АКС уже приезжали, но уехали, — заключили обеспокоенные благовещенцы.

Оказывается, специалисты АКС уже оценили ситуацию и наметили мероприятия по ее устранению.

— На месте аварии начаты работы. Сотрудникам предстоит обнаружить место аварии на сетях водоснабжения, что, учитывая холодное время года, может занять некоторое время. От расположения места разлива воды зависит объем и характер работ, сроки их проведения, а также количество привлекаемых людей и техники, — рассказали в пресс-службе Амурских коммунальных систем.