Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:53 0

Спортсмен из Приамурья одержал победу в первенстве Санкт-Петербурга по плаванию

Спортсмен из Приамурья одержал победу в первенстве Санкт-Петербурга по плаванию
Фото: @amurminsport

Бывший воспитанник спортшколы № 1 города Благовещенска завоевал золото на первенстве Санкт-Петербурга по плаванию.

Иван Блинов переехал в Санкт-Петербург совсем недавно. До этого талантливый пловец жил в Благовещенске и занимался у тренера Романа Осипенко в бассейне «Надежда». В культурной столице нашей страны Иван продолжил тренировки в школе олимпийского резерва «СКА».

На прошлой неделе амурский спортсмен выступил на первенстве города Санкт-Петербурга. Набрав 1 778 очков, Иван Блинов стал победителем кролевого многоборья. Кроме этого, парень выполнил норматив КМС, сообщает министерство физической культуры и спорта Приамурья.

Этим летом в бассейне «Надежда» провели масштабный ремонт: рабочие отремонтировали потолок, поменяли старые тумбы на новые, заменили обходные дорожки и ПВХ-покрытие чаши, а также уложили плитку с элементами противоскольжения и обновили освещение — на суше и под водой. В спортшколе заменили пожарную сигнализацию, систему оповещения, модернизировали видеонаблюдение.

Просмотров всего: 467

#спорт

распечатать


Общество

В Тындинском районе построили новую спортплощадку
Спорт 7

Амурская команда впервые выиграла турнир «Кожаный мяч»
Культура 2

Благовещенец снимает продолжение фильма про супергероя
Общество

В Белогорске приведут в порядок школьные спортзалы

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь