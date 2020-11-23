Спортсмен из Приамурья одержал победу в первенстве Санкт-Петербурга по плаванию

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Бывший воспитанник спортшколы № 1 города Благовещенска завоевал золото на первенстве Санкт-Петербурга по плаванию.

Иван Блинов переехал в Санкт-Петербург совсем недавно. До этого талантливый пловец жил в Благовещенске и занимался у тренера Романа Осипенко в бассейне «Надежда». В культурной столице нашей страны Иван продолжил тренировки в школе олимпийского резерва «СКА».

На прошлой неделе амурский спортсмен выступил на первенстве города Санкт-Петербурга. Набрав 1 778 очков, Иван Блинов стал победителем кролевого многоборья. Кроме этого, парень выполнил норматив КМС, сообщает министерство физической культуры и спорта Приамурья.

Этим летом в бассейне «Надежда» провели масштабный ремонт: рабочие отремонтировали потолок, поменяли старые тумбы на новые, заменили обходные дорожки и ПВХ-покрытие чаши, а также уложили плитку с элементами противоскольжения и обновили освещение — на суше и под водой. В спортшколе заменили пожарную сигнализацию, систему оповещения, модернизировали видеонаблюдение.