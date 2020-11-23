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Амурские спасатели отправились на помощь пострадавшим от ледяного дождя приморцам

Амурские спасатели отправились на помощь пострадавшим от ледяного дождя приморцам
Фото: @mchs.amur.obl

В Приморье из Амурской области на борьбу с последствиями ледяного дождя отправилась помощь: спасатели и спецтехника.

Два КамАЗа с дизельными электростанциями отправились в Приморский край из Благовещенска. Грузовики выехали на помощь соседнему региону вечером 22 ноября. Груз сопровождают амурские спасатели. Они окажут помощь в ликвидации последствий ледяного дождя в Приморском крае.

20 ноября в Приморье из Амурской области отправили автоколенчатый подъёмник АКП-32 на базе автомобиля КамАЗ-43118 с экипажем. Технику и людей направили в Приморский край для работы в зоне чрезвычайной ситуации. Подъёмник предназначен для проведения спасательных работ на высоте до 35 метров.

Завершив работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, спецтехника и боевой расчёт вернутся в Приамурье, сообщает главное управление МЧС России по Амурской области.

Циклон, обрушившийся на Приморский край, оставил без света 30 тысяч человек.

Накануне в соседний регион уже отправились энергетики из Приамурья. Специалисты помогают восстановить поврежденные во время ледяного дождя линии электропередачи.

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#Дальний Восток #МЧС #помощь

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