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23ноября
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сегодня, 14:05 1

В Томске выпала из окна шестилетняя девочка

В Томске выпала из окна шестилетняя девочка
Фото: life.ru

В Томске в субботу, 21 ноября, шестилетняя девочка выпала из окна четвёртого этажа дома на улице Карла Маркса. Малышка упала в сугроб и чудом осталась жива, но попала в реанимацию. Вчера РИА Новости сообщило, что ребёнка перевели из реанимации в отделение, её состояние стабилизировалось.

— В отношении матери полицейские составили административный протокол. Она не исполнила обязанности по воспитанию несовершеннолетней. Протокол направили в комитет по делам несовершеннолетних Ленинского района города Томска, — пояснили в УМВД области.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту случившегося.

Напомним, что в сентябре в Варваровке также из окна четвёртого этажа выпал пятилетний мальчик. В отсутствие мамы он сам открыл окно. А этим летом в Чигирях мальчик упал с седьмого этажа. Он облокотился на москитную сетку, пока его мама была занята. Также в сентябре в столице Приамурья вероятно с 17-ого этажа упал восьмиклассник.

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#дети #происшествия

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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 минута назад

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