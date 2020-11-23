В Томске выпала из окна шестилетняя девочка

— В отношении матери полицейские составили административный протокол. Она не исполнила обязанности по воспитанию несовершеннолетней. Протокол направили в комитет по делам несовершеннолетних Ленинского района города Томска, — пояснили в УМВД области.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту случившегося.

Напомним, что в сентябре в Варваровке также из окна четвёртого этажа выпал пятилетний мальчик. В отсутствие мамы он сам открыл окно. А этим летом в Чигирях мальчик упал с седьмого этажа. Он облокотился на москитную сетку, пока его мама была занята. Также в сентябре в столице Приамурья вероятно с 17-ого этажа упал восьмиклассник.