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23ноября
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сегодня, 13:52 0

В селе Черемхово Ивановского района построили новую спортивную площадку

В селе Черемхово Ивановского района построили новую спортивную площадку
Фото: amurobl.ru

В селе Черемхово, в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» возвели новую спортивную площадка. До этого, единственным местом для занятий спортом у жителей был только спортзал сельской школы.

«Новый спортивный объект состоит из 14 тренажеров, его общая стоимость — почти 2 миллиона рублей. Проекты, реализуемые сёлами в рамках госпрограммы, финансируются за счет средств бюджетов разных уровней с обязательным участием амурчан, которые должны вложить в реализацию проектов не менее 20% от его стоимости», сообщает пресс-служба областного правительства.

Черемхово - не единственный населенный пункт области, в котором реализуется указанная программа. Одними из первых, её результаты увидели жители Крестовоздвиженки Константиновского района, где на выделенные средства отремонтировали памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В селе Тавричанка Серышевского района в этом году сделали детскую площадку; в ряде населенных пунктов Октябрьского, Ивановского и Тамбовского района оформили места массового отдыха. Спортивные же площадки построены в шести сёлах области. На реализацию программы потратили более 17 миллионов рублей.

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#жизнь #областная власть

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