В России собираются увеличить штрафы за борщевик на приусадебных участках

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Опасное растение, вызывающие сильнейшие ожоги на коже, по законодательству и сейчас обязаны уничтожать, но этим требованием зачастую пренебрегают как собственники частных угодий, так и владельцы коммерческих предприятий. В связи с этим в Совет Федерации внесено предложение об увеличении штрафов за неуничтоженный борщевик на участках.

Этим летом, например, горожане жаловались в соцсетях, что большой куст борщевика растет в Городском парке Благовещенска прямо у входа на аттракцион. После этого растение выкопали. По закону заросли борщевика полагается уничтожать, где бы они не были.

Однако, по мнению руководителей регионов нынешние штрафы, билборды и информационные материалы о необходимости избавляться от борщевика, которые размещают в общественных местах, не дают эффекта. Поэтому чиновники решили разработать законопроект, дающий администрации районов право самим уничтожать опасное растение на частных территориях за счёт муниципального бюджета, а затем требовать компенсацию потраченных средств через суд у собственников земель. Это предложил заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов. А глава комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян пообещал, что документ рассмотрят в приоритетном порядке, как только он поступит в региональный парламент, сообщает «Парламентская газета».

Ранее первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова говорила «Парламентской газете», что в новом КаАП закрепят ответственность собственников за засорение их участков опасными для здоровья растениями. Также она сообщила, что изначально в документе борщевик и амброзию полыннолистную хотели вывести в отдельный состав, но потом парламентарии решили, что лучше дать возможность регионам самостоятельно определять перечень опасных сорняков.