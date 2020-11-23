73-летний Бари Алибасов и его молодая помощница ждут ребёнка

По словам Горожанкина, Алибасов попросил сообщить всем эту радостную новость. Сейчас Виктория находится на 6 неделе беременности.

Как пишет «Пятый канал», по этому поводу продюсер выложил трогательный пост в Instagram, где благодарит Викторию за будущего малыша.

«Я счастлива, что рожу еще одного нанайца, — сообщила Виктория.

По словам помощницы, она очень надеется, что Лидия Федосеева-Шукшина не передумает разводиться.