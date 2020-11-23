73-летний Бари Алибасов и его молодая помощница ждут ребёнка
Стало известно, что 73-летний Бари Алибасов скоро станет отцом. Виктория, молодая помощница продюсера беременна. Об этом сообщил Вадим Горжанкин, PR-директор артиста, пишет «Московский комсомолец».
По словам Горожанкина, Алибасов попросил сообщить всем эту радостную новость. Сейчас Виктория находится на 6 неделе беременности.
Как пишет «Пятый канал», по этому поводу продюсер выложил трогательный пост в Instagram, где благодарит Викторию за будущего малыша.
«Я счастлива, что рожу еще одного нанайца, — сообщила Виктория.
По словам помощницы, она очень надеется, что Лидия Федосеева-Шукшина не передумает разводиться.
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