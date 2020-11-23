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23ноября
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сегодня, 12:58 0

Несколько российских регионов ждёт аномальное потепление

Несколько российских регионов ждёт аномальное потепление
Фото: pixabay.com

Аномальное потепление прогнозируют синоптики на этой неделе в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Температура превысит норму на 2-7 градусов, сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Температура в течение недели будет выше нормы в Центральном федеральном округе на 2-4 градуса, а в Северо-Западном федеральном округе – на 4-7 градусов, — цитирует Вильфанда ТАСС.

А вот в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и регионах центрального Черноземья температура будет на 1 градус ниже.

— Аномальное потепление связано с переносом воздушных масс с запада на восток. На севере это приводит к значительным аномалиям, в умеренных широтах – около нормы, — пояснил метеоролог.

А в Амурской области сегодня местами прошли осадки. Небольшой снег посыпал утром и в Благовещенске. Правда, он быстро сменился ясным небом и ветром.

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#погода

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