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23ноября
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сегодня, 13:13 1

В Благовещенске устанавливают контейнеры для отдельного сбора отходов из пластика

В Благовещенске устанавливают контейнеры для отдельного сбора отходов из пластика
Фото: @gbu.ecology.blg

В столице Приамурья региональный оператор по сбору твёрдых коммунальных отходов начал устанавливать на площадках многоквартирных домов сетчатые контейнеры для сбора мусора из пластика.

Ранее несколько подобных контейнеров уже установили в областном центре, и такой сбор мусора получил у горожан положительный отклик. Теперь ёмкости для сбора пластика начнут устанавливать массово.

— Если вы желаете, чтобы на вашу контейнерную площадку установили контейнер для пластика, то напишите в директ социальной сети Инстаграм www.instagram.com/poligon28ro/ или направьте обращение на электронную почту poligon.blag@mail.ru, а также можно направить обращение через официальный сайт poligon28.ru в разделе «Обращение», — сообщает амурское ГБУ «Экология» в своём инстаграм-аккаунте.

Вывозить отходы из пластика будут по воскресеньям. Если контейнеры станут заполняться быстрее, благовещенцам рекомендуют обращаться в диспетчерскую службу по номеру телефона 77-31-07.

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#ЖКХ #экология

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Комментарии
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  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    33 минуты назад

    Вы бы вначале в своей кухне разобрались, прежде чем граждан к порядку приучать. Вначале орёте. что согласно СанПиН больше 5и контейнеров на плозадке нельзя и 6й (лишний) контейнер увозите, пото ВНЕЗАПНО через полгода его привозите обратно, т.к. по нормативу для одного дома конейнера не хватает. Тут же в новости говорите - "хотите - ещё один притащим" несмотря на все нормы и правила.

    А ничё, что этот дополнительный должен быть огорожен, ничё, что для контейнеров ТБО есть нормы. а не вот эта вот дырявая сетка?

    На всё пофиг - надо деньги освоить и отчитаться?

    Разберитесь в своей "кухне" .. экологи новоявленые ...

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