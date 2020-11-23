В Благовещенске устанавливают контейнеры для отдельного сбора отходов из пластика

В столице Приамурья региональный оператор по сбору твёрдых коммунальных отходов начал устанавливать на площадках многоквартирных домов сетчатые контейнеры для сбора мусора из пластика.

Ранее несколько подобных контейнеров уже установили в областном центре, и такой сбор мусора получил у горожан положительный отклик. Теперь ёмкости для сбора пластика начнут устанавливать массово.

— Если вы желаете, чтобы на вашу контейнерную площадку установили контейнер для пластика, то напишите в директ социальной сети Инстаграм www.instagram.com/poligon28ro/ или направьте обращение на электронную почту poligon.blag@mail.ru, а также можно направить обращение через официальный сайт poligon28.ru в разделе «Обращение», — сообщает амурское ГБУ «Экология» в своём инстаграм-аккаунте.



Вывозить отходы из пластика будут по воскресеньям. Если контейнеры станут заполняться быстрее, благовещенцам рекомендуют обращаться в диспетчерскую службу по номеру телефона 77-31-07.