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23ноября
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сегодня, 12:24 2

В России пополнят стратегический запас леса

В России пополнят стратегический запас леса
Фото: pixabay.com

Рослесхоз выделит пятьдесят шесть с половиной миллионов рублей на пополнение Федерального фонда семян лесных растений. На выделенные средства хотят закупить семь тонн семян сосны, ели и лиственницы, пишет РИА Новости.

— Это позволит организовать восстановление и разведение леса в регионах страны даже в случае чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, — сообщили в пресс-службе Минприроды России.

Как сообщает ведомство, закупят мелкохвойные породы, так, в 2023 году планируют приобрести семена кедра.

За все время работы Федерального фонда, созданного в 2007 году, уже закупили более 23 тонн семян. Существующий стратегический запас позволяет восстанавливать леса в любом регионе страны.

При этом в Амурской области стоит проблема с уборкой лесных свалок. Сейчас их ликвидируют муниципалитеты, хотя по закону они этого делать не должны.

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#российская власть #экология

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Комментарии
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  • Rotan

    Rotan
    1 час назад

    Чем пополнят? бесконтрольными вырубками? из 100 пилорам 90 неофициальные. Скупают лесобилеты под строительство домов, дома тоже строят 10% от выделенных делян. Комиссии, рейды проводят и все на местах до смешного, проедете по районам, городкам, поселениям, везде пилорамы, штабеля бруса да ещё в каких количествах. В лес зайдешь а он весь светится, в парках и то гуще. Вывод один все работают в тесном содружестве за большой интерес.

  • Allenga

    Allenga
    28 минут назад

    Есть еще вариант, берут ДВ гектар с хорошим лесом, но под соусом кустарников под раскорчевку полей. При том, что рядом стоят бывшие поля, как раз таки, с кустарником. Лихо начинают выпиливать лес, не стесняясь, раздавливая в болото все малейшие проезды, выпиливая деловую древесину и бросая макушки, комели тут же. Даже не вычищая за со собой. Пожар пройдет, все скроет, а что не скроет, можно будет после выпилить и за пределами гектара. Выпилят и бросят этот гектар, никто же не обязывает его восстанавливать. Вся деревня этот лес берегла, пожары тушили руками и мой отец в детстве это делал, ни одного деревца с него не выпилили. Жители села уже письмо писали и в прокуратуру и куда только не, им через "Зейский вестник" разъяснили-все законно, гектар выделен, люди с/х занимаются. А люди просто хищнически лес выпиливают, могу и фото подтвердить, в августе сделала. И все, всем все нормально, нарисовали по бумажкам кусты и спят спокойно.

    Зейский район, с.Николаевка. Думаю, и не одно такое место у нас есть.

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