В России пополнят стратегический запас леса

— Это позволит организовать восстановление и разведение леса в регионах страны даже в случае чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, — сообщили в пресс-службе Минприроды России.

Как сообщает ведомство, закупят мелкохвойные породы, так, в 2023 году планируют приобрести семена кедра.

За все время работы Федерального фонда, созданного в 2007 году, уже закупили более 23 тонн семян. Существующий стратегический запас позволяет восстанавливать леса в любом регионе страны.

При этом в Амурской области стоит проблема с уборкой лесных свалок. Сейчас их ликвидируют муниципалитеты, хотя по закону они этого делать не должны.