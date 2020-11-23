В России пополнят стратегический запас леса
Рослесхоз выделит пятьдесят шесть с половиной миллионов рублей на пополнение Федерального фонда семян лесных растений. На выделенные средства хотят закупить семь тонн семян сосны, ели и лиственницы, пишет РИА Новости.
— Это позволит организовать восстановление и разведение леса в регионах страны даже в случае чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, — сообщили в пресс-службе Минприроды России.
Как сообщает ведомство, закупят мелкохвойные породы, так, в 2023 году планируют приобрести семена кедра.
За все время работы Федерального фонда, созданного в 2007 году, уже закупили более 23 тонн семян. Существующий стратегический запас позволяет восстанавливать леса в любом регионе страны.
При этом в Амурской области стоит проблема с уборкой лесных свалок. Сейчас их ликвидируют муниципалитеты, хотя по закону они этого делать не должны.
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