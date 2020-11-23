Павел Прилучный попал в больницу после нападения
Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный в тяжёлом состоянии попал в больницу. У актёра перелом черепа и сломана лицевая кость, сообщает «Комсомольская правда».
Полицейским, которые прибыли по вызову врачей, Прилучный сказал, что на него напали и избили.
Правоохранительные органы уже занялись расследованием ЧП. Как говорят коллеги актёра, после развода с Агатой Муцениеце Павел стал выпивать, и порой из-за этого даже отменялись съёмки.
КП ранее сообщала, что на момент обращения в больницу Прилучный был трезв.
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