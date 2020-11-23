Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:57 0

Павел Прилучный попал в больницу после нападения

Павел Прилучный попал в больницу после нападения
Фото: eva.ru

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный в тяжёлом состоянии попал в больницу. У актёра перелом черепа и сломана лицевая кость, сообщает «Комсомольская правда».

Полицейским, которые прибыли по вызову врачей, Прилучный сказал, что на него напали и избили.

Правоохранительные органы уже занялись расследованием ЧП. Как говорят коллеги актёра, после развода с Агатой Муцениеце Павел стал выпивать, и порой из-за этого даже отменялись съёмки.

КП ранее сообщала, что на момент обращения в больницу Прилучный был трезв.

Просмотров всего: 349

#происшествия #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

73-летний Бари Алибасов и его молодая помощница ждут ребёнка
Происшествия 1

В Серышеве убили 15-летнюю девушку
Происшествия

В Усть-Ивановке горели баня, гараж и сарай
В России и мире

Звезда 90-х Влад Сташевский вернулся на сцену

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь