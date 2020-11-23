Павел Прилучный попал в больницу после нападения

Полицейским, которые прибыли по вызову врачей, Прилучный сказал, что на него напали и избили.

Правоохранительные органы уже занялись расследованием ЧП. Как говорят коллеги актёра, после развода с Агатой Муцениеце Павел стал выпивать, и порой из-за этого даже отменялись съёмки.

КП ранее сообщала, что на момент обращения в больницу Прилучный был трезв.