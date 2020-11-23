В Серышеве убили 15-летнюю девушку

Читатели Амур.инфо сообщили о происшествии в посёлке Серышево. По информации жителей, 20 ноября там была изнасилована и убита 15-летняя девушка.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Амурской области корреспонденту Амур.инфо рассказали, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. В данный момент он находится под стражей. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, этой осенью суд вынес приговор по жестокому убийству жителю Архаринского района Амурской области. Мужчина в пьяном угаре до смерти забил молотком своего отца.