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23ноября
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сегодня, 11:55 1

В Серышеве убили 15-летнюю девушку

В Серышеве убили 15-летнюю девушку
Фото: pixabay.com

Читатели Амур.инфо сообщили о происшествии в посёлке Серышево. По информации жителей, 20 ноября там была изнасилована и убита 15-летняя девушка.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Амурской области корреспонденту Амур.инфо рассказали, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. В данный момент он находится под стражей. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, этой осенью суд вынес приговор по жестокому убийству жителю Архаринского района Амурской области. Мужчина в пьяном угаре до смерти забил молотком своего отца.

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#дети #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    50 минут назад

    Амуринфо-криминальные новости-один негатив

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