Амурская команда впервые выиграла турнир «Кожаный мяч»

Впервые детский футбольный клуб из Амурской области выиграл в суперфинале «Кожаного мяча». Завершающая часть соревнований проходила в Сочи с 19 ноября.

— В решающем матче ребятам из «Динамо-Благовещенск» противостояла уфимская «Алга». Матч получился крайне непростым для нашей команды – в первом тайме соперник открыл счёт в матче, а в начале второго благовещенская команда осталась в меньшинстве после удаления вратаря за «фол последней надежды». Однако наши ребята проявили волю к победе и сумели не только сравнять счёт, но и переломить ход матча в свою пользу, забив и второй мяч. В результате – 2:1, «Динамо-Благовещенск» оказался сильнейшей командой на турнире, — рассказали в пресс-службе областного министерства спорта.

Кубок турнира юные футболисты привезут в столицу Приамурья во вторник, 24 ноября. Встречать команду в аэропорту собирается лично министр по физической культуре и спорту Дмитрий Кутека.

Напомним, команда из Благовещенска уже играла в финале этого турнира в 2018 году. Тогда футболисты вышли в 1/16 финала, но в серии пенальти уступили спортсменам из Екатеринбурга.