Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:21 0

В Усть-Ивановке горели баня, гараж и сарай

В Усть-Ивановке горели баня, гараж и сарай
Фото: @amurskiespasateli

В воскресенье, 22 ноября, в одном из домов на улице Ленина в селе Усть-Ивановка произошёл пожар. Видео с тушением разместили у себя в инстаграм-аккаунте сотрудники местной пожарной части № 41.

Благодаря их быстрому прибытию распространение огня удалось предотвратить и спасти здание. В ликвидации пожара также принимала участие пожарная часть № 12 из Благовещенска.

— В 21:20 поступило сообщение, что в селе Усть-Ивановка горит хозяйственная постройка (баня, гараж, сарай). На место пожара выехало 10 человек и 4 автоцистерны. Поврежденной огнём оказалась баня. Пострадавших нет, причина возникновения огня и ущерб устанавливаются, — сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Всего за минувшие сутки в Амурской области зарегистрировали 12 бытовых пожаров, произошедших в Сковородине, Белогорске, Магдагачинском, Благовещенском, Тындинском, Шимановском и Октябрьском районах.

Просмотров всего: 559

#происшествия

распечатать


Общество 1

В Томске выпала из окна шестилетняя девочка

В России и мире

Павел Прилучный попал в больницу после нападения

Происшествия 1

В Серышеве убили 15-летнюю девушку
Происшествия

Житель Зеи, обидевшись на знакомых, похитил их личные документы
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь