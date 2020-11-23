В Усть-Ивановке горели баня, гараж и сарай

В воскресенье, 22 ноября, в одном из домов на улице Ленина в селе Усть-Ивановка произошёл пожар. Видео с тушением разместили у себя в инстаграм-аккаунте сотрудники местной пожарной части № 41.

Благодаря их быстрому прибытию распространение огня удалось предотвратить и спасти здание. В ликвидации пожара также принимала участие пожарная часть № 12 из Благовещенска.

— В 21:20 поступило сообщение, что в селе Усть-Ивановка горит хозяйственная постройка (баня, гараж, сарай). На место пожара выехало 10 человек и 4 автоцистерны. Поврежденной огнём оказалась баня. Пострадавших нет, причина возникновения огня и ущерб устанавливаются, — сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Всего за минувшие сутки в Амурской области зарегистрировали 12 бытовых пожаров, произошедших в Сковородине, Белогорске, Магдагачинском, Благовещенском, Тындинском, Шимановском и Октябрьском районах.