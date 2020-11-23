Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:16 0

Звезда 90-х Влад Сташевский вернулся на сцену

Звезда 90-х Влад Сташевский вернулся на сцену
Фото: 123ru.net

Телеканал НТВ с 22 ноября начал проект «Суперстар! Возвращение». В нём примут участие Влад Сташевский, Богдан Титомир и Алиса Мон. Сташевский рассказал о том, чем занимался 20 лет, пишет портал 360.

Популярный в 90-х годах певец сообщил, что занимался бизнесом — дрессурой собак и чисткой колодцев.

Как пишет «Российская газета», Влад Твердохлебов (настоящая фамилия певца) родился в Тирасполе в 1974 году. Его первый альбом вышел в 1994-м. Артист снимался в фильмах «Папины дочки», «Салон красоты», «Бабоньки». В 2004-м дебютировал в театре в спектакле «Любовь без правил».

Первая жена Сташевского — дочь миллионера Владимира Алёшина. Вторая — Ирина Мигуля, дочь певца и автора песен Владимира Мигули.

Продюсер Виктор Дробыш, член жюри проекта «Суперстар! Возвращение» рассказал, что это будет самое масштабное и роскошное шоу из всех, в которых он участвовал. Также вместе с ним в жюри будут певица Марув и музыкальный критик Сергей Соседов.

Просмотров всего: 217

#СМИ #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

73-летний Бари Алибасов и его молодая помощница ждут ребёнка
В России и мире

Павел Прилучный попал в больницу после нападения

В России и мире

Умерла звезда сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза»
В России и мире

Алсу рассказала про музыкальный талант 4-летнего сына
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь