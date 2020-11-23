Звезда 90-х Влад Сташевский вернулся на сцену
Телеканал НТВ с 22 ноября начал проект «Суперстар! Возвращение». В нём примут участие Влад Сташевский, Богдан Титомир и Алиса Мон. Сташевский рассказал о том, чем занимался 20 лет, пишет портал 360.
Популярный в 90-х годах певец сообщил, что занимался бизнесом — дрессурой собак и чисткой колодцев.
Как пишет «Российская газета», Влад Твердохлебов (настоящая фамилия певца) родился в Тирасполе в 1974 году. Его первый альбом вышел в 1994-м. Артист снимался в фильмах «Папины дочки», «Салон красоты», «Бабоньки». В 2004-м дебютировал в театре в спектакле «Любовь без правил».
Первая жена Сташевского — дочь миллионера Владимира Алёшина. Вторая — Ирина Мигуля, дочь певца и автора песен Владимира Мигули.
Продюсер Виктор Дробыш, член жюри проекта «Суперстар! Возвращение» рассказал, что это будет самое масштабное и роскошное шоу из всех, в которых он участвовал. Также вместе с ним в жюри будут певица Марув и музыкальный критик Сергей Соседов.
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