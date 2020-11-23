Звезда 90-х Влад Сташевский вернулся на сцену

Популярный в 90-х годах певец сообщил, что занимался бизнесом — дрессурой собак и чисткой колодцев.

Как пишет «Российская газета», Влад Твердохлебов (настоящая фамилия певца) родился в Тирасполе в 1974 году. Его первый альбом вышел в 1994-м. Артист снимался в фильмах «Папины дочки», «Салон красоты», «Бабоньки». В 2004-м дебютировал в театре в спектакле «Любовь без правил».

Первая жена Сташевского — дочь миллионера Владимира Алёшина. Вторая — Ирина Мигуля, дочь певца и автора песен Владимира Мигули.

Продюсер Виктор Дробыш, член жюри проекта «Суперстар! Возвращение» рассказал, что это будет самое масштабное и роскошное шоу из всех, в которых он участвовал. Также вместе с ним в жюри будут певица Марув и музыкальный критик Сергей Соседов.