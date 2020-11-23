Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам восстановить электроснабжение и теплоснабжение в Приморье

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Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение Минвостокразвития Россия, МЧС России, Минэнерго России, Минстрою России, Минтрансу России, Минфину России, Минздраву России, Минтруду России совместно с главой региона принять необходимые меры по восстановлению электроснабжения и теплоснабжения, оказанию помощи пострадавшим гражданам, а также внести в правительство РФ предложения по оказанию финансовой помощи краевому бюджету.

В результате прохождения циклона более 180 тыс. людей, проживающих в 73 населенных пунктах 15 муниципальных образований (ГО ЗАТО Фокино, Артемовский, Уссурийский, Владивостокский городские округа, Хасанский, Яковлевский, Шкотовский, Надежденский, Михайловский, Черниговский, Анучинский, Партизанский, Ханкайский, Хорольский муниципальные районы, город Большой Камень), остались без электроснабжения. В четырех муниципальных образованиях (Артемовский, Владивостокский городские округа, Хасанский муниципальный район, городской округ ЗАТО Фокино) было обесточено 44 котельных, оставалось без теплоснабжения более 48 тыс. людей в 7 населенных пунктах. В Артемовском городском округе было нарушено водоснабжение в свыше 3,8 тыс. домах. В 5муниципальных образованиях зарегистрировано 323 случаев падения деревьев.

В соответствии с постановлением губернатора Приморского края на территории края введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. На территории Владивостокского городского округа и Артемовского городского округа, Михайловского муниципального района, решением глав муниципальных образований введен режим чрезвычайной ситуации. В режиме чрезвычайной ситуации функционирует Главное управление МЧС России по Приморскому краю.

По состоянию на 21 ноября без электроснабжения оставалось 130 тыс. человека в 21 населенных пунктах 10 муниципальных образований (Артёмовский, Владивостоксий городские округа, Хасанский, Яковлевский, Шкотовский, Надежденский, Михайловский, Черниговский, Анучинский муниципальные районы, город Большой Камень,).

Для восстановления электроснабжения в муниципальных образованиях Приморского края привлечено 120 бригад энергетиков (общей численностью 407 человек, 183 ед. техники). Дополнительно задействованы 9 бригад (2 бригады Еврейской автономной области, 4 Хабаровского края, 3 Амурской области) общей численностью 33 человека, 14 ед. техники. Общая группировка составляет 440 человек, 197 единиц техники.

В круглосуточном режиме продолжается работа по расчистке, уборке дорог и межквартальных проездов на территории края, задействовано 306 человек, 204 ед. техники. Для проведения работ по распиловке деревьев и помощи бригадам энергетиков задействовано 175 человек, 31 ед. техники местных пожарно- спасательных гарнизонов и аэромобильной группировки Главного управления. Дополнительно привлечены 40 человек, 8 ед. техники ДВРПСО МЧС России, 50 человек Амурского Спасательного центра, 2 АКП, 4 человека (Еврейская автономная область, Хабаровский край).

Всего для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 1013 человек 446 единицы техники, сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

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